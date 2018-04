Historien ser dessverre ut til å gjenta seg.

BTs leder 23. mars anklager Storbritannias utenriksminister Boris Johnson for å bruke et simpelt debattriks når han sammenligner Vladimir Putin med Adolf Hitler.

Jeg anser Johnson for å være en bølle, men selv en blind høne kan finne gullkorn. Det kan Johnson ha gjort.

Én sak er at Putins VM og Hitlers OL kan ha paralleller. Verre er det at BT synes å mene at Putins popularitet taler mot sammenligningen. I folkeavstemningen 19. august 1934, med 95 prosent deltakelse, vant Hitler med nær 88 prosent.

Liksom Putin brukte Hitler skitne triks. Særlig illevarslende er likheten i popularitet. Hitler forførte tyskerne med at de var et edelt folk som onde makter ville tyne, altså akkurat det samme blendverk som Putin bruker.

Hitler bygget opp Hitlerjugend, og forførte ungdommen med militarisme. Nå ser vi lange fotoserier av russiske barn i alle våpengreiners uniformer. Stolte mottar de medaljer, kysser ortodokse presters kors, lærer bruk av alle slags våpen og oppildnes av mer eller mindre ekte medaljeprydede veteraner fra andre verdenskrig.

Aale, Per Kristian

Hitler krevde Lebensraum, og Putin krever interessesfære. Hitler startet en radikal oppbygging og modernisering av forsvaret, Putin følger det samme mønster med hybridkrig. Hitler startet terrorbombing rettet mot sivile i Polen, Norge, Nederland og Russland. Putin bomber Tsjetsjenias hovedstad Groznyj, blant annet med termobariske eksplosiver, og Syria.

For øvrig brukte Putin de samme argumenter for å overta Krim som Hitler brukte for å besette Tsjekkias Sudentland.

Historien ser dessverre ut til å gjenta seg. Konklusjonen må være at årets budsjettforhandlinger må nå to prosent av BNP til forsvaret.

Jo flere pigger pinnsvinet har, desto mindre attraktivt er det for rovdyr.