DEBATT: Dette feltet er svart nok: Vis frem fargene!

Bergens Tidende har igjen satt søkelys på mennesker som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Artikkelserien har fått navnet «De ødelagte».

Først og fremst er det positivt at BT forteller om de grusomme konsekvensene som overgrep mot barn og unge kan ha. Det er derimot ikke greit at de velger å finne de absolutt verste og mest sensasjonelle historiene der ute og presentere dem uten motpol. Dette har vakt sterke reaksjoner hos medlemmer og frivillige i Landsforeningen mot seksuelle overgrep.

Språk er makt. Hva slags bilde av overgrepsutsatte maler BT? For mange overgrepsutsatte er det vanskelig å be om hjelp, fordi de er redde for stempelet «ødelagt». Å velge de verste historiene bidrar til å befeste bildet av overgrep som er så forferdelig at det knapt kan snakkes om.

Privat

Mange kjenner seg ikke igjen i de sensasjonelle medieoppslagene. Ved å lese BT – «om de alvorlige skadene barn får etter seksuelle overgrep» – får en inntrykk av at store skader alltid er en konsekvens av overgrep. Overgrep i seg selv må ikke være ødeleggende.

På samme måte som to personer kan være i en bilulykke og én kan bli lam mens den andre slipper unna, har overgrep ulike konsekvenser for ulike mennesker. Dette betyr likevel ikke at bilulykker er ufarlige, eller overgrep akseptabelt. Som ved en bilulykke, vil konsekvensene variere etter hvilken helsehjelp en får i ettertid – og hvor lang tid det tar før den kommer.

Når BT helt riktig siterer at det i gjennomsnitt tar 17,5 år før noen tør å si fra om overgrep, er det betimelig å spørre seg selv hvorfor. Kan det ha noe med stigma å gjøre? Hvorfor bidrar BT til dette stigmaet ved å kalle serien om overgrepsutsatte for «de ødelagte»?

Dersom BT ønsker å gjøre noe med måten vi møter overgrep på, så skal de få et tips: Befolkningen har fått med seg at overgrep mot barn er forferdelig. Det som folk ikke har fått med seg er at overgrep ikke trenger være ødeleggende, dersom samfunnet trår til i etterkant. Kanskje kunne vi lært flere opp i dette dersom vi viser at det går an, ofte med hjelp, å klare seg helt greit i ettertid – til og med å trives.

Ved å bruke ord som «ødelagt» frikjenner vi oss selv, for hvem kan vel gjøre noe for ødelagte mennesker?

Mange av menneskene som er blitt utsatt for overgrep sliter, men med mange går det flott. De tar doktorgrader, de har barn, de har dårlig humor. De er like forskjellige som alle andre.

Noen klarer tilsynelatende alt, men sliter med tunge stunder, eller møter omsider veggen og trenger hjelp. Mange av dem blir ikke sett som de kompetente menneskene de faktisk er fordi samfunnet er så opptatt av å se på dem som «ødelagte». Hvordan skal en da kunne finne sine ressurser?

Forebygging er alltid å foretrekke. Allikevel er det mye vi som samfunn kan gjøre for å lette byrden i etterkant. Jeg undres over hvor mange av journalistene i BTs redaksjon som er blitt utsatt for overgrep. Tør noen av dem å strekke opp armen og melde seg – «jeg er en sånn. En ødelagt.»

Dette feltet er svart nok: Vis frem fargene! Mennesker er ikke ødelagte, BT. Mennesker er nyanserte og sammensatte. De kan motta hjelp og bli bedre. Mange har dessverre ikke mottatt den hjelpen ennå.

Kjære Bergens Tidende: Hvis dere vil bidra, må dere vise oss mangfold og nyanser. Vær ydmyke og bevisst språket dere bruker. Unngå stigmatisering og generalisering. Overgrepsutsattes liv er mange andre nyanser enn svart. Det er en hel regnbue i hver enkelt der ute. Ingen mennesker er ødelagt.