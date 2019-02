De slemme guttenes øy

DEBATT: Skolehjemmene skulle funderes på kjærlighet, men de ble ofte arenaer for det motsatte: Mishandling og overgrep.

SKOLETIME: Av protokollene kan vi se at en typisk dag startet klokken seks med rydding, vask og noe lekselesing. I skoletimene ble det undervist i kristendom, morsmål, historie, regning, sang, gymnastikk, med tiden også naturfag og tegning. Bildet er fra en skoletime på Ulvsnesøy i 1913. Foto: Foto: Bergen Byarkiv

Baard Olav Skogrand Førstekonservator, Bymuseet i Bergen

Med nedleggelsen av fengselsavdelingen på Ulvsnesøy er det slutt på nær 140 år med institusjonsdrift på den vakre øyen i fjorden mellom Bruvik og Vaksdal. Da øyen ble avdeling under Bergen fengsel i 1981, hadde den hundre år bak seg som hjem og skole for gutter. Disse guttene har blitt omtalt på forskjellige måter.

Fra begynnelsen var Ulvsnesøy en «Opdragelsesanstalt for vanartede og forvildede Gutter», med vergerådsloven av 1900 ble den Skolehjem for «forsømte gutter», før spesialskoleloven innførte betegnelsen «skole for gutter med tilpasningsvansker». Felles for disse fasene var imidlertid at øyen skulle være hjem, skole og arbeidsplass, for en periode omslutte hele livet til gutter som var kommet på feil spor. Avsondring, faste rutiner, frisk luft, sunn kost, kjærlighet, tukt, oppbyggelig arbeid og skolegang, dette var miksen som skulle hjelpe guttene på veien til å bli gode samfunnsborgere.

OPPBYGGENDE MIKS: Faste rutiner, frisk luft, sunn kost og skolegang var miksen som skulle hjelpe guttene på veien til å bli gode samfunnsborgere. Foto: Foto: Bergen Byarkiv

I skolemuseet forteller vi om den første båten med gutter som ankom Ulvsnesøy. Datoen var 13. oktober 1881, og om bord var seks bergensgutter, Peder, Johan, Alfred, Karl Johan, Bernt Olai og Hans Nikolai. Karl Johan ble innført i protokollen som gutt #1. Han var knapt tolv år gammel.

Hjemme i Bergen hadde han vært voldelig både mot sin mor og på skolen. Dessuten var han tatt for tyveri. Den første måneden var det bare disse seks guttene på øyen. I tiårene som fulgte skulle belegget på ligge på rundt 40, og etter at ny hovedbygning sto ferdig i 1905 mellom 50 og 60.

Oppdragelsesanstalten på Ulvsnesøy var den andre i sitt slag i Norge. Toftes Gave hadde startet på Grønland i Christiania i 1841, men var fra 1879 etablert på en storgård på Helgøya ved Mjøsa. Etter Ulvsnesøy fulgte Lindøens Redningshjem utenfor Stavanger i 1888, og fra 1895 kunne uskikkelige trondhjemsgutter plasseres på Falstad Opdragelsesanstalt. Med innføringen av vergerådsloven i 1900 ble disse statlige institusjoner til skolehjem, med det nybygde prestisjeprosjektet Bastøy skolehjem i Oslofjorden som et strengere sentralanlegg.

Disse anstaltene hadde sin bakgrunn i tanken om Børneredningen, som ble viktig blant de bedrestilte i byene omkring midten av 1800-tallet. Redningsbevegelsen var preget av opplysningstidens reformtanker og oppdragelsesoptimisme, men også et sterkt kristent nestekjærlighetsbudskap. Her vokste ideen om oppdragelse som alternativ til straff, og i det hele tatt et ønske om å ta barna ut av de skadelige tukthusene og fengslene. I Bergen ble Selskapet til Moralsk fordærvede Børns Redning opprettet i 1842.

Foreningene satset først på utplassering av bybarn i sunne familier på landet. Og familietanken ble med da man etter hvert begynte å jobbe for institusjoner: Anstaltene skulle modelleres etter familien, med kjærlighetsprinsippet og den faderlige autoritet i sentrum.

Vi får tro det var den nytilsatte forstanderen, Ole Flugum, som tok imot guttene da de kom til øyen. De første nitten årene var det han som styrte. Flugum var teolog, som stort sett alle norske skolehjemsbestyrere de første hundre årene. Av protokollene kan vi se at en typisk dag startet klokken seks med rydding, vask og noe lekselesing. Etter frokost (rugbrød og melk, smør og kaffe på søndager) og andakt begynte arbeidsdagen med skole eller fysisk arbeid frem til middag klokken 12. Skolegangen fulgte planen for Bergens Almueskole, senere Bergen Folkeskole, hvilket vil si at det ble undervist i kristendom, morsmål, historie, regning, sang, gymnastikk, med tiden også naturfag og tegning.

Det meste av arbeidet var knyttet til gårdsdriften. I tillegg fantes skredder-, snekker- og skomakerverksted. Etter middag og litt hvile var det klart for ettermiddagsøkten som varte fra to til fem. De som hadde arbeid før middag, hadde nå skole. Klokken fem ble det spist et stykke rugbrød med sirup, og etter en kort hvil var det tid for ny lekselesing frem til aftensmat, andakt og leggetid klokken ni. Om guttenes fritid rapporterte forstanderen at den gjerne ble brukt til hagearbeid. Innendørs fantes også et bibliotek med 42 bøker.

Flugum ble etter hvert en viktig mann. På 1890-tallet satt han i kommisjonen som utarbeidet vergerådsloven, og i 1900 ble han ansatt som Bastøy skolehjems første bestyrer. Flugum søkte avskjed i 1910, da «skolehjemsaken» preget offentligheten. Under høringene kom det frem at Flugum hadde drevet institusjonen med svært tøffe metoder, blant annet utstrakt bruk av pisking og isolasjonsstraff. Først etter 1900 ble straff protokollført på Ulvsnesøy. Men etter det som kom frem om Bastøy, må vi regne med at det var et temmelig tøft regime også i Flugums tid på Ulvsnesøy.

Oppholdet på Ulvsnesøy skulle avsluttes med konfirmasjon. I oktober 1884 ble de første guttene konfirmert i Bruvik kirke, blant dem var Hans Nikolai og Bernt Olai fra den første båten. Gutt #1 Karl Johan ble ikke blant de første til å utskrives. Derimot ble han et par måneder tidligere den første av mange som rømte i stjålet båt. Litt rart, kanskje, så sent i oppholdet og etter «adskillig Fremgang»? Rømte han fordi han ikke skulle konfirmeres, eller ble han ikke konfirmert den høsten på grunn av rømmingen?

Forstander Flugums protokoll er spesiell lesning, full av harde moralske karakteristikker, men også tydelig på fremgang og forbedring. Dessuten fulgte han med på guttenes utvikling i mange år etter utskrivningen. Slik kan man danne seg et visst bilde av hvordan det gikk med den første generasjonen skolehjemsgutter. Noen fikk det tøft, noen ser ut til å ha fått bedre liv. Mange dro til sjøs, noen emigrerte til Amerika. Blant de første finner vi #2 Hans Nikolai, som omkom i et forlis ved Afrikas kyst bare et halvt år etter utskrivningen.

#1 Karl Johan ble endelig konfirmert og utskrevet i mai 1885. Han flyttet først hjem til sin mor, fikk arbeid på

Laksevåg Verk, før også han reiste til sjøs to år senere. Det siste Flugum noterer om Karl Johan, er at han som 23-åring fortsatt oppfører seg bra og «opholder sin gamle Moder».

Innskrevet som tolvåring med tyveri på rullebladet, drøyt tre år på anstalten. Slik sett utrykker gutt #1 nær gjennomsnittet av de hundrevis som skulle følge etter. Om Karl Johan tilsynelatende greide seg bra i ettertiden, vet vi ikke hva institusjonen gjorde med ham.

Skolehjemmene skulle funderes på kjærlighet, men det er vel dokumentert at de ofte ble arenaer for det motsatte: Mishandling og overgrep. Noen fikk nok en ny start gjennom oppholdet, for andre ble det helt ødeleggende. Slik er det med den tvetydige arven etter Ulvsnesøy og de andre skolehjemmene for slemme gutter.

Mye har endret seg på Ulvsnesøy siden Karl Johans og Ole Flugums tid, og mye har handlet om profesjonalisering: Først ble teologi byttet ut med moderne spesialpedagogikk, så ble øya en arena for kriminalreform.

I debatten omkring nedleggelsen ser vi allikevel det stabile, kontinuiteten i synet på hva som god utvikling blant menneskene: Fortsatt er den meningsfulle hverdag som gjelder, med arbeid, skolering, gode sosiale relasjoner, vakre omgivelser og frisk

luft.

