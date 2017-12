Bybanen gir en unik mulighet til å rette opp i skaden som bygging av firefelts motorvei gjennom boligstrøket vårt har forårsaket.

Bystyret skal neste uke stemme over et forslag om å legge Bybanen i tunnel gjennom Sandviken. Vi som bor her er dypt skuffet over forslaget som innebærer at vi fortsatt vil få 55.000 biler gjennom nabolaget hver dag. Ytre Sandvikens forbannelse er at motorveien gjør bomiljøet vårt utrivelig, men også usynlig. E39 er så dominerende at en knapt registrerer at noen bor her ute når en haster av gårde til og fra Åsane.

I Kommuneplanens Arealdel (KPA) blir Ytre Sandviken omtalt som et satsingsområde for urbanisering, og området rundt NHH blir referert til som et nytt sentrumsområde og fortettingsområde. Men i utredningene og i debattene om Bybanens trasé har ambisjonene for byutviklingen i Ytre Sandviken vært ikke-eksisterende. Mener virkelig kommunen at vi får det beste lokalsenteret med en firefelts motorvei dundrende tvers gjennom bydelen?

I Hellen skolekrets bor nær 7000 av Bergens innbyggere. Det er like mange mennesker som i en gjennomsnittlig norsk by. Hellen skole er med sine 421 elever den største barneskolen i Bergenhus bydel, og Øyjorden Barnehage er en av de største kommunale barnehagene. NHH ligger også her med hele 3400 studenter og 400 ansatte. Sandviken sykehus, som ligger rett ved motorveien, er daglig oppholdssted for mange pasienter og ansatte.

Rett over motorveien ligger Hatleberg Studentboliger med over 500 hybler. Nedenfor veien tar de 55 vernede trehusene i Gamle Bergen Museum imot over 30.000 turister fra hele verden i sommersesongen. Stemmemyren idrettsanlegg ligger rett ved motorveien, og både svømmehall, idrettshall og de fire kunstgressbanene blir daglig brukt av mange hundre barn og voksne fra hele Sandviken. Likevel er behovene til menneskene som bor og ferdes i Ytre Sandviken knapt nevnt i bybaneutredningene.

Slik det er nå, deler motorveien området i to, i en øvre og en nedre del. E39 ligger som en barriere for ferdsel til fots og sykkel, og forslummer bomiljøet med støy, støv og høy luftforurensning. Elevene fra Hellen skole går langs og krysser firefeltsveien til alle sine daglige gjøremål, på vei til og fra skolen, til svømming og gym i skoletiden, og til fotballfritidsordning og fotballtrening på Stemmemyren idrettsanlegg. Vi er bekymret for deres helse.

Det er få elever ved Rothaugen ungdomsskole som sykler til skolen på grunn av trafikken. Studenter og ansatte ved NHH, og pasienter og ansatte ved Sandviken Sykehus arbeider, bor og studerer midt i trafikkstøyen og den forurensede luften. Barn og voksne spiller daglig fotball midt i eksosen og støyen på Stemmemyren. Ingenting av dette blir bedre med byrådets nåværende forslag.

Det tar bare rundt 15 minutter å sykle til sentrum fra ytterst i Sandviken, en ideell sykkelavstand til bykjernen. Likevel er det i dag de færreste som velger å sykle, da det er svært lite attraktivt å sykle langs motorveien i en evig dusj av eksos og svevestøv. Vi ønsker derfor en god sykkel- og gangvei til byen. Det er i tillegg viktig å utvikle et attraktivt lokalsentrum ved NHH for å minske folks behov for å bruke bilen til hverdagslige gjøremål.

Vi ønsker Bybanen velkommen til Ytre Sandviken og identifiserer oss med byrådets mål for en grønn satsing på kollektivtransport og sykkel. Byggingen av Bybanen gir en unik mulighet til å rette opp i skaden som bygging av firefelts motorvei gjennom boligstrøket vårt har forårsaket, og en mulighet til å nå de grønne målene også for denne delen av byen.

En attraktiv byutvikling for Ytre Sandviken kan bare oppnås ved å flytte E39 til en forlenget Fløyfjellstunnel og legge Bybanen i dagen i Åsaneveien. Løsningen som velges nå, er noe vi beboere må leve med i overskuelig fremtid. Hvis byrådet ønsker å holde sine løfter om byutvikling i Ytre Sandviken og Bergenhus bydel, må motorveien erstattes av bybane og sykkelvei!