Byens beste benk finner du på vei opp Fløyen, like etter Bergens Skog- og Treplantingsselskap, før Fløysvingene starter. Den nytes best alene, til nød med en kompanjong som er oppmerksom nok til å forstå at benken ikke inviterer til snakk.

Lukk ute amerikanske, tyske og kinesiske stemmer som passerer bak deg. Glem lyden av jusstudentene som diskuterer sensorveiledninger pesende oppover i powerwalkmodus, og han som forteller kompisen om Tinder-daten. Ta opp termosen og la skogen være ditt orkester. Fra benken rammer trærne inn byen vår under deg. Pust inn kjølig lukt av våt skog og kjenn på den klisjeaktige (men akk så gode) indre roen.

Dette er benken for dem som ikke orker, kan eller har tid til å gå helt til toppen av Fløyen akkurat i dag. Denne benken er et godt nok turmål i seg selv.

God tur!