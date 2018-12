DEBATT: Høyres Henning Warloe vil flotte seg med sparekniven, men stiller med smørkniv og harskt valgflesk.

Høyres Henning Warloe går hardt ut i Bergens Tidende 19. desember. Han bekymrer seg for kommuneøkonomien, og advarer mot det han kaller «tidenes kjøpefest». Han bekymrer seg også for at det har blitt flere ansatte i Bergen kommune.

Noen må snart finne frem sparekniven, advarer Warloe. Selv stiller han med en smørkniv full av valgflesk. Det kan godt hende at Bergen Høyre og Henning Warloe har kort hukommelse, og ikke husker det økonomiske kaoset de etterlot seg byen i før sist valg. Som Høyre selv uttalte det året, etter 12 år med Høyrestyre: Kommunens økonomi var ikke bærekraftig.

Siden 2015 har Arbeiderpartiet ryddet opp i økonomien. Vi har også ryddet opp i en rekke konfliktsaker som ikke ble ordnet opp i da Harald Victor Hove, Henning Warloe og Hilde Onarheim satt i det forrige Høyre-byrådet før forrige valg.

Den økonomiske handlefriheten er gjenvunnet, godshavnen flytter ut fra Bergen sentrum, og fremtidige bybanetraseer er landet. Stikk motsatt av slik det var da Høyre styrte byen.

Bergen har fått bedre råd. Vi har nærmere to milliarder på reservekontoen – penger på bok. Derfor er vi nå i en posisjon hvor vi kan bygge ut velferden for barn og eldre i Bergen – gjennom nye skoler og nye sykehjem.

Om Warloe ligger våken om natten, bekymret for antall koordinatorer i Bergen kommune, så kan jeg betrygge ham med at de arbeider med frivillighet, for å bedre tilbudet for innbyggere med kreft, og øke aktivitetstilbudet for de eldre på sykehjem. For å nevne noe.

En skal alltid være var for økning i byråkratiet, men Warloe og Høyres tilnærming til spørsmålet er altfor enkel. Vi er opptatt av at Bergen kommune skal gi gode tjenester til bergenserne, og da er vi avhengig av dyktige ansatte.

Arbeiderpartiet styrer Bergen på en trygg måte sammen med KrF og Venstre. Vi er ikke i mål. De siste årene har vi brukt på å ordne opp i rot og kaos som var hverdagskost under Høyres styre.

Økonomien Warloe bekymrer seg for, er under kontroll. Det sitter ansvarlige partier i førersetet. I dag la vi sammen med KrF, Venstre, Senterpartiet og Sondre Båtstrand (uavh.) frem et budsjett som trekker Bergen i en grønnere og mer rettferdig retning, og som ser dem som trenger å bli sett i byen vår.

Det siste Bergen trenger nå, er Warloes og Høyres enkle (bort)forklaringer og deres misforståtte sparekniv.