Er det arkitektene som er for dårlige?

Det høye fylkesbygget i Lars Hillesgate planlegges revet i 2020, for å bli erstattet av to nye høybygg. Tidligere er det blitt skrevet mye om hvor dårlig nevnte bygg var, med lekkasjer nær sagt over alt.

Bygget må egentlig sies å være av forholdsvis ny dato. Dette leder tankene hen til en del andre dårlige bygg i Bergen som ble revet etter unormalt kort tid. Odontologen i Årstadveien, Studentsenteret i Parkveien, listen er lang.

Nå er det rådhuset som viser seg å være i dårlig forfatning, og heller ikke det er eldre enn at det ble bygget tidlig i 1970-årene. Noen har krevd riving, men vernemyndighetene ønsker ikke det, visstnok.

Da arkitektkonkurransen for rådhuset var avsluttet, ble det vist en rekke innkomne forslag i Bergens Tidende. Jeg tror de fleste i ettertid mente at det var det minst pene utkastet som vant. Flere andre utkast ville ha pyntet opp området atskillig mer enn dagens «kassebygning»! Kanskje ville de også bli bedre konstruksjonsmessig.

Nå skiller vel rådhusets problemer seg ut fra de tre andre nevnte, ved at det er blitt fusket fra entreprenørens side. Bare halvparten av det påkrevde armeringsjernet er blitt brukt i betongen. Og entreprenøren er konkurs – kanskje heldig for ham!

Et vesentlig spørsmål er hvor skylden egentlig ligger når det gjelder de andre byggene og deres fuktighetsproblemer? Er det materialvalget som er for dårlig for det bergenske klima, eller er det rett og slett arkitektene som er for dårlige?

Når man ser på enda nyere bygg både i Bergen og for eksempel Oslo, så er det vel ganske tvilsomt om disse byggene med sine mange «skjeve» fasader vil være i forsvarlig stand om 20–40 år?

Er det den yngre generasjon arkitekter som ikke har god nok peiling på materialvalgets kvaliteter i forhold til byggenes utforming – eller kanskje det er moderne, radikale utforminger som ikke egner seg for de valgte materialer?

Når man ser på de mange eldre bygninger i Bergen – dels bygget etter Bergensbrannen – hvor god stand de fleste av disse fortsatt er i, så kan man sannelig lure om arkitektene burde få flere år på seg og bedre kunnskaper om byggemåter og materialvalg.

Og entreprenørene, som sannsynligvis har bedre kunnskaper om nettopp slik ting, burde kunne slå alarm når «radikale» arkitekter lar ideene løpe løpsk? Er arkitektene primært opptatt av å bli lagt merke til og få offentlig omtale? Den omtalen har så langt vist seg ikke å bli særlig positiv, når byggene må rives etter en knapp generasjon!