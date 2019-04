Når mobilen er viktigere enn ditt eget barn

DEBATT: Husk at du er ikke bedre enn «dagens unge», du er faktisk verre.

MOBILEN TAR OVER: Det er utrolig trist når verdifull tid med barna våre, foreldrene våre og dem vi er glad i går tapt til fordel for en skjem, skriver Marte Haugen. ILLUSTRASJON: NTB scanpix

Marte Haugen Pedagogikk-student (23)

Da jeg vokste opp, var alt fokuset på meg. Jeg ble sett, hørt og prioritert i alle aspekter av livet. Ingen i verden fikk meg til å føle meg mer verdsatt enn foreldrene mine. De støttet meg gjennom en til tider nokså turbulent barndom. De øvde på leseprøver og kom på hver eneste håndballkamp jeg hadde.

De var alltid der, og i dag verdsetter jeg dem for det. For jeg forstår at det ikke alltid var like lett å være entusiastisk for enhver opptreden. Jeg forstår at ikke alt var like spennende, men jeg takker likevel for at dere støttet meg uansett hva.

Men jeg blir nødt til å spørre dagens foreldre: Kjenner du deg igjen? Gir du virkelig barnet ditt fullt fokus i situasjoner der han eller hun virkelig fortjener det? Hører du på alle historiene fra skolen med fullt fokus, eller er du mer opptatt av telefonen din?

For jeg ser dere som klager over dagens unge, og deres mobilbruk. Men jeg ser også dere med nesen trykket ned i telefonen mens barna deres prøver iherdig å få deres oppmerksomhet.

Jeg ser dere sitte med barnet deres på fanget, som ikke er mer enn et par måneder gammelt, mens dere trykker i vei på tastaturet. Jeg ser dere gå glipp av verdifulle øyeblikk som ikke kan gjenskapes. Jeg ser dere miste tid og feilprioritere på det groveste.

Jeg er glad jeg er født på 90-tallet, og ikke er barn i dag. Jeg er glad for at jeg fikk vokste opp i en tid hvor mobilen ikke tok all plass og fokus i livene våre. En tid hvor det å bare være sammen var godt nok. Hvor minnene ble lagret i hodene våre, og ikke i «iCloud».

Det er utrolig trist når verdifull tid med barna våre, foreldrene våre og dem vi er glad i går tapt til fordel for en skjem. Og ikke tro at barna dine ikke merker hvor fjern du er. Det gjør de.

Husk at du er ikke bedre enn «dagens unge», du er faktisk verre. Ikke sett barna på andreplass når alt de fortjener er å være nummer én. For beklager å si det, men du skulle skamme deg.

