Jeg beliter meg 100 prosent på åpent kontorlandskap. Jeg skal kjøpe meg Bose-hørselvern og skylapper.

Kjære Oddny Miljeteig (SV) og Tor Woldseth (Frp). Jeg så dere på riksdekkende TV i går. Hviskende. Tenk at dere hvisket. Har det noen gang skjedd at man samler politikere fra henholdsvis SV og Frp på TV for å se dem sitte der og hviske? Attpåtil bergensere? Er det sånn det er blitt?

Saken er ihvertfall den at også jeg jobber på rådhuset. Jeg har jo ingen ting med planene om kontorlandskap å gjøre. Har knapt uttalt meg om det, men dette får stå for egen regning og risiko. De som kjenner meg, vet jo at jeg ikke liker planene, så la det være sagt. Internt på rådhuset har jeg også laget en «Hitlervideo» med hans reaksjon da han måtte sitte i åpent kontorlandskap. Den har vært populær, for å si det mildt.

TRUDE HAUG

Men jeg beliter meg 100 prosent på det åpne og aktivitetsbaserte landskapet. Jeg skal kjøpe meg Bose-hørselvern og skylapper, og så skal jeg stenge ute all støy - herunder også visuell støy. Dessuten har jeg kommet med forslag til hvordan vi kan jobbe. Så kom ikke her. Uansett så virker det for meg som om dere ikke helt har skjønt greien med det aktivitetsbaserte konseptet. Tillater meg å gi dere noen gode råd og tips til hvordan dere kan komme i mål:

1) Det smarteste dere gjør, er å bare skjære gjennom og bli enige om felles politisk plattform. Jeg mener - kor vanskelig kan det være? Det krever kanskje noen sene kvelder, og kanskje den digitaliserte kommunikasjonen vil gå veldig varm til tider? Jeg vet ikke, men gevinsten er jo at dere i så fall vil fungere som de beste mønsterbyråkratene som vil gli rundt aktiviserte som bare rakkeren. Slutt på hviskingen også. Hvis alle jobber med de samme tingene, så går dette som hakka møkk.

2) Ikke les forskning om aktivitetsbasert eller åpent kontorlandskap! Det er det dummeste man kan gjøre hvis man faktisk skal sitte i den slags landskap. Det er nemlig det eneste som er mer nedslående enn tilstandsrapportene på rådhuset. All forskning sier nemlig at sykefraværet vil gå opp og produktiviteten ned med dette konseptet. Hvis dere skal fokusere på forskning, så bør dere i så fall hente inn tips fra vaksinemotstandere og klimafornektere. Eller fra den voksende flat earth-bevegelsen. Kanskje dere kan finne forskning som sier at dette er lurt, og da føles det straks bedre? Det fins vel alltid noe «forskning» der ute? Lykke til med det i så fall.

3) Det virker som dere har trodd at dere skulle konsentrere dere på jobben? Det synws jeg blir en litt tullete tilnærming. Meningen er at dere skal jobbe hjemmefra hvis dere skal få gjort konsentrasjonsarbeid. Akkurat dette punktet er skrevet på baksiden av dokumentet om arbeidsplasskonseptet.

4) Og en ting til. Dette punktet kan dere arkivere under «instrukser og pålegg helt uten legitimitet og fullmakt», men saken er den at dere får faktisk ikke lov å få fritak fra konseptet om åpent kontorlandskap. Kommuneadvokaten har allerede fått fritak nemlig.

Hvis også politikerne får fritak, blir det en tydelig tredeling ned til vanlige byråkrater og kontorister som må bruke dagene til å løpe rundt for å finne arbeidsro eller muligheten til å ta en telefon med taushetsbelagt innhold. Det blir et tydelig signal fra Bergen kommune om hvor man er i hierarkiet. Så det kan dere bare glemme.