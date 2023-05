Bergen skal være vennlig, ikke fiendtlig

Hvis byen vår skal være for alle, må vi skape inkluderende byrom.

Disse benkene ved Grieghallen, med metalldelere, mener innsenderne er et eksempel på fiendtlig arkitektur.

Eira Garrido Martinsen Varaordfører i Bergen (SV)

Odd Arild Viste Bystyrerepresentant for Rødt

Hvis Bergen skal være en by alle kan bruke og bo i, må vi ta et oppgjør med den fiendtlige arkitekturen vi ser rundt oss.

«Fiendtlig» og «avvisende» arkitektur – eller «fiendtlig urbanisme» – er begreper som brukes om designvalg og utforming hvor målet er å hindre lengre tids bruk, eller hindre bruk det i det hele tatt.

Slitne mennesker skal ikke få legge seg ned, og enkle løsninger er viktigere enn dem som sikrer at alle kan få komme frem.

Her ved Grieghallen finner vi nok et eksempel på benker det er umulig å legge seg ned på.

Disse arkitektoniske valgene har to dimensjoner ved seg. Det preger estetikken i byen vår – hvor det kommer frem et kaldt, hardt og skremmende uttrykk, og det hindrer mange av oss i å bruke byen.

Dette kan være benker med riller, skråning eller dybde som gjør dem ubehagelige å sitte på over lengre tid, eller umulig å ligge på. Det kan også være pigger, netting og store steiner i undergangen og andre steder som gir ly for regnet.

Det har tidligere blitt gjort grep som da Hotel Norge i 2015 fjernet piggene fra vinduskarmene. Disse piggene var lenge et tydelig eksempel på fiendtlig arkitektur i Bergen.

Et annet eksempel er da bystyret i den engelske byen Bournemouth tok grep etter å ha blitt stemplet som «inhumane», på grunn av metallskiller på benker for å hindre bostedsløse mennesker fra å sove på dem.

Disse piggene ble fjernet i 2015. På bildet er Byluftlistens gruppesekretær Ole Hallvard Dyrbekk, som var blant dem som reagerte.

Bergen mangler ikke på eksempler på fiendtlig arkitektur. Benkene på Edvard Griegs plass har nettopp slike metallskiller som gjør at man kan sitte, men ikke ligge. Du har vel også lagt merke til benkene på busstoppet ditt, der armlenet er plassert på midten. Dette er et av de mest klassiske eksemplene på fiendtlig og ekskluderende arkitektur.

Med slike arkitektoniske valg som er ment å luke ut mennesker fra offentlige steder, ekskluderer vi også mennesker fra våre offentlige felles byrom. Dette må bystyret i Bergen, sammen med fylkeskommunen, ta et aktivt oppgjør med. Her kan Skyss på enkelt vis ta et grep for å gjøre de kollektive holdeplassene mer tilgjengelige.

Denne benken på busstoppet i Prahls vei hadde ikke trengt midtskiller, mener innsenderne.

Høye inngjerdede utendørs inngangspartier, som i Hollendergaten og Nedre Korskirkeallmenning, er andre eksempler, hvor trappene blir utilgjengelige. Denne formen for arkitektur rammer spesielt mennesker som oppholder seg ute store deler av dagen og natten, og er ofte ment til å stenge ute «uønskede elementer», som hjemløse og rusavhengige som leter etter et sted å sove eller sette seg ned.

Det er ikke så lett å legge merke til for et utrent øye, men er like fullt en menneskefiendtlig utforming, og noe som er i strid med prinsipper om universell utforming. I tillegg er det i strid med den etikk og de verdier vi ønsker for en varm og åpen by.

Eira Garrido Martinsen og Odd Arild Viste er opptatt av at arkitektur ikke skal støte bort mennesker.

I Oslo har det startet et arkitektopprør mot de betegner som «stygg» arkitektur. Med andre ord alt annet en «tradisjonell arkitektur». Vi mener at det vi trenger, er et oppgjør mot fiendtlig arkitektur.

Det koker ned til hvilke byrom vi ønsker for oss nå, og for fremtiden. Fiendtlig arkitektur påvirker hvordan vi bruker byen, og er ikke forenlig med ønsket om at et offentlig rom skal være en demokratisk møteplass.

Hvis Bergen kommune skal være en inkluderende by for alle, uavhengig av egen betalingsevne, sosial status og funksjonsevne, må vi skape byrom for alle.

Istedenfor å bruke arkitektur i offentlig rom som fører til sosiale forskjeller, bør Bergen kommune heller skape felles møteplasser. For det er de offentlige tilgjengelige byrommene som gir rom for viktige treff- og oppholdsarealer for byens innbyggere.