Ap svekker de eldres rettigheter

Fra neste år mister eldre en viktig valgmulighet.

Det spiller mindre rolle hvem som driver omsorgen, så lenge brukerne er fornøyde, skriver innsenderen.

Hilde Onarheim Leder av utvalg for helse og sosial (Høyre)

Fritt brukervalg betyr at de som trenger hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller praktisk bistand, selv skal få velge hvem som skal komme og hjelpe. Uansett om man velger kommunen eller private, så skal det offentlige uansett betale. Høyre vil at innbyggerne skal bestemme mest mulig over sin egen hverdag.

I Bergen har seks private leverandører til nå hatt en avtale med Bergen kommune. I 2021 var det 728 mennesker som til sammen fikk 1909 timer hjelp gjennom brukervalgsordningen i Bergen, og over 800 i 2022.

Nå har Arbeiderpartiet bestemt at de som har vært fornøyd med dette tilbudet, ikke lenger skal få lov til å velge selv. Fra 31. mars 2023 må alle bruke kommunen. Dermed svekkes brukerrettighetene de eldre har hatt frem til nå.

«Høyres mål er at det skal være kvalitet og valgfrihet i omsorgen», skriver Hilde Onarheim.

Vår frykt er at de eldre skal få stadig nye personer å forholde seg til, noe som gir utrygghet i hverdagen. Dette skrev BA om i 2021, da Asbjørn på 92 år mistet hjemmehjelpen han over syv år hadde et godt og trygt forhold til.

Høyres mål er at det skal være kvalitet og valgfrihet i omsorgen. Det viktigste må være at de som trenger tjenester, skal få et tilbud som er mest mulig tilpasset sitt behov. Derfor spiller det mindre rolle for oss hvem som driver, så lenge brukerne er fornøyde.

Vi ønsker et mangfold av tjenester. Når alle gode krefter slipper til og jobber for å levere best mulig hjelp og omsorg, så gir det grunnlag for læring og kvalitetsutvikling som kommer brukerne til gode. Hver gang Arbeiderpartiet insisterer på at bare det offentlige skal tilby tjenester, så tar de også et valg på vegne av våre eldre som fører til mindre valgfrihet.

Vi vil at flere skal få velge hvem som skal komme hjem til seg når man trenger hjelp. Derfor foreslo Erna Solbergs regjering å innføre en godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Det betyr at brukere i kommuner som benytter seg av modellen, fritt vil kunne velge mellom leverandører som kommunen på forhånd har godkjent.

Det ville ikke bare ha gitt brukerne klagerett, men i praksis også en bytterett dersom de ikke var fornøyd. Innbyggerne ville fått mer makt i møte med kommunen.

Alle skal få god og riktig hjelp når de trenger det. Det viktigste i helsetjenesten er brukeren, ikke systemet. Derfor vil Høyre at brukeren skal ha mer valgfrihet og forutsigbarhet.