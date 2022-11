Hastverk til havets bunn, eller et virkelig grønt skifte?

MDG sier ikke nei til gruvedrift. Men vi trenger mer kunnskap først.

Rasmus Hansson mener havet får for mye juling allerede.

Rasmus Hansson Stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne

Oljeministeren har lagt frem en konsekvensutredning for å åpne store havbunnsområder for gruvedrift. Det grønne skiftet krever jo masse metaller. Konsekvensutredningen er ryddig, men får minst tre lamper til å blinke blått.

Kjernen i jordens miljøproblemer er at vi har ødelagt for mye natur. Dype havbunnsområder er verdens aller mest urørte og aller minst kjente gjenværende natur. Konsekvensutredningen bekrefter at vi er langt unna å ha god nok kunnskap til å starte prosesser for å åpne gruvedrift i sånne områder.

Likevel er konsekvensutredningen holdt i velkjent oljedepartement-språk, som toner ned og ufarliggjør mulige miljøskader, og tyder på at prosessen mot mulig åpning vil fortsette.

Og: Alle vet at når sånne prosesser først startes, så blir det fort umulig å stoppe dem. Det investeres for mye politisk prestisje og penger, og det er derfor næringslivet og politikere fra Arbeiderpartiet og Høyre er så ivrige etter å få dem i gang.

Havet får for mye juling allerede. Overfiske, miljøgifter, plastforsøpling, støy, klimaendring og så videre. FNs miljøprogram, Verdens økonomiske forum og det internasjonale Havpanelet, ledet av Jonas Gahr Støre, mener det trengs mye mer kunnskap om havbunnsnaturen og konsekvenser av gruvedrift før sånt kan startes.

En sulfidprøve fra 3000 meters dyp. Sulfidforekomster inneholder ofte kobber, sink og kobolt, i tillegg til gull og sølv.

Det grønne skiftet har et formål: Å skape velferd mens vi bygger opp igjen livsgrunnlaget på jorden. Formålet er ikke å bare bruke opp enda mer energi, metaller og natur. Om det grønne skiftet vil løse noe som helst, kommer an på hvordan vi gjør det.

MDG sier ikke nei til gruvedrift. Vi sier ja til gruvedrift som oppfyller blant annet FNs bærekraftsmål 12 og 14, og som norske regjeringer har forpliktet seg til. Derfor ber MDG regjeringen gi seg selv ti år først, til å skaffe kunnskapen vi trenger.

Det finnes eksempler på at selv gruvedrift kan bli ganske grønn, hvis vi bestemmer oss for det.

I Hydros bauxittgruve i Paragominas i Brasil var driftsmetoden tidligere som i gruver flest: Skog og jord ble flådd vekk, hundretusener tonn bauxitt ble gravd opp og stadig større områder etterlatt som dødt, rødt kaos.

Nå har Hydro skiftet metode. Når nye områder skal tas i bruk, tar de pent vare på jord og nedhogd vegetasjon før bauxitten graves opp. Etterpå fylles områdene igjen med restmasse, dekkes med naturlig jordsmonn og plantes til med stedegen vegetasjon.

Målet er gruvedrift som skaper mer skog, ikke mindre. Altså naturpositiv drift. Hydro driver ikke romantisk idealisme. De mener dette styrker konkurranseevne og langsiktig lønnsomhet. Det begynner å likne et grønt skifte.

Det er først når regjeringen forplikter seg til det samme, at blant annet gruvedrift på havbunnen ikke skal ødelegge natur, og skaffer seg nok kunnskap til å gjennomføre det, at Norge begynner å nærme seg et virkelig grønt skifte.