Etter min fars død skjønte jeg hvor heldige vi hadde vært

Som kreftsykepleier på Haukeland vet jeg at tilbudet til døende ofte er tilfeldig og begrenset.

Christoph Begall med sin døende far på hospice i Tyskland. Faren, Gerhard Begall, ble 81 år.

Christoph Begall Kreftsykepleier

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg mistet faren min i vinter etter et knapt fem måneder langt sykeleie. Forferdelig trist, vil mange tenke. Og klart det har vært tøft underveis og etterpå. Som et stort sett optimistisk menneske tar jeg allikevel med meg alt det gode og positive jeg, min familie og vår kjære far og farfar fikk oppleve.

Etter å ha lest Olav Hevrøys debattinnlegg om lindrende behandling (BT 23. okt.) begynte jeg å gruble litt mer igjen over hvordan vårt samfunn behandler slike mennesker, og da spesielt i den siste tiden av deres liv.

Les også Olav Hevrøy: Barn med behov for lindrende behandling trenger ikke designmøbler

Som mange andre i slike situasjoner måtte vi fortelle pappas sykehus- og livshistorie utallige ganger til leger og sykepleiere gjennom sykdomsforløpet. Han ble flyttet fire ganger mellom ulike fagområder innenfor tre sykehus.

Den endelige avgjørelsen om å avslutte all livsforlengende behandling og fokusere utelukkende på lindring kom etter fire måneder – og føltes som om noen tok 500 kilo av skuldrene til pappa, meg og min søster.

Han var heldig og fikk plass på et hospice i hjembyen i Tyskland kort tid etter den skjebnesvangre konklusjonen. Her begynte en periode på knappe to uker ingen av oss kommer til å glemme.

Pappa ble innkvartert på et praktisk innredet rom med store vinduer og tilgang til hage. Vi ble daglig hilst velkommen av hospicehunden, og en smilende hjelpepleier med store runde ringer i øreflippene og et ansikt dekket av store mørke tatoveringer.

Sammen med hjelpepleieren jobbet et team av pleiere, kjøkkenpersonell og et skiftende antall frivillige for å ta seg av beboerne og deres nære. Pappas fastlege (med videreutdanning innen palliasjon) var daglig innom for å se til oss, diskutere sammen og gjøre eventuelle endringer i hans medisinering.

Han og vi falt etter en turbulent periode preget av opp- og nedturer endelig til ro og fant tid og krefter til mimring, å le, men også å gråte sammen. Vi slapp å ta oss sammen, som vi hadde gjort før, for vår egen og pappa sin del.

Pipende apparater, unødvendig fokus på målinger og annet sykehusstøy var erstattet med Deutschlandfunk (tysk radiokanal, red.anm.) og søndagsgudstjeneste på radio.

De ansatte kunne fortelle om et godt fagmiljø, og mange av dem uttrykte en spesiell følelse av mening i sitt arbeid. Det fantes i tillegg et mobilt team som bisto mennesker som ønsket å dø hjemme. Noe som for øvrig er mye mer vanlig i Tyskland og andre europeiske land.

Selv er jeg kreftsykepleier i en travel avdeling på Haukeland universitetssjukehus, og skjønner hvor utrolig heldig han og vi pårørende har vært i denne situasjonen. Av erfaring vet jeg hvor utrolig tilfeldig det ofte er hvor man som alvorlig syk pasient tilbringer og avslutter den siste tiden av sitt liv.

Christoph Begall

Selv om fokus på symptomlindring og andre palliative tiltak helt opplagt har bedret seg, er tilbud og muligheter utenfor sykehusets vegger til denne pasientgruppen fortsatt veldig begrenset.

I min hverdag møter jeg stadig institusjonelle hindringer for en planlagt og god palliativ omsorg. Veien til, og kommunikasjonen med, institusjoner i primærhelsetjenesten voktes som regel av kommunale saksbehandlere, som etter min erfaring ikke alltid har et nødvendig faglig grunnlag til å ta avgjørelser av svært stor betydning. Samtidig forstår jeg utfordringene med å forvalte de begrensede mulighetene kommuner har til rådighet.

På Haukeland universitetssjukehus har det vært diskutert og planlagt en palliativ sengepost siden jeg begynte mitt virke i 2001. Haraldsplass sykehus driftet lenge Sunniva Hospice. «Restene» av den stasjonære virksomheten ble i år overtatt av Haukeland universitetssjukehus og har pr. i dag en svært begrenset kapasitet. Den overskygges i tillegg av et stadig strammere budsjett og flytting.

Les også Får ikke fagfolk. Spesialavdeling for lindrende behandling flyttes til Haukeland.

Mange kollegaer gir uttrykk for frustrasjon og avmakt i møte med primærhelsetjenesten og forhold på egen arbeidsplass når det gjelder forutsetninger for god palliasjon.

Samtidig opplever jeg en mangel på et mer målrettet tidlig samarbeid og tydelig kommunikasjon mellom faggruppene (f.eks. palliativt team/kreftlege/fastlege).

I lys av Olav Hevrøys åpenbare skepsis til barnehospicet i Kristiansand og egne erfaringer er jeg derfor kritisk til deler av hans argumentasjon.

Mitt håp er at vi samlet og tidlig kan lytte mer til pasienters og pårørendes ønsker og behov i situasjoner hvor sykdom før eller senere vil føre til død. Samtidig tror jeg at gode og trygge rammer, for alle involverte, også vil komme de «hjelpende» til gode og kunne føre til et meningsfullt og givende arbeid.