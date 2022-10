Er ikke munnen en del av kroppen?

Her er en liten historie om munnhelse.

Innsenderen måtte bruke nesten 5000 kroner på å sjekke om han hadde kreft i munnen.

Frode Mannsåker Pensjonist, Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg var til en generell undersøkelse hos fylkeskommunal tannlege (gratis), og fikk melding om at jeg hadde en flekk i munnhulen som burde undersøkes hos tannlege.

Jeg gikk til tannlege (500 kroner), som sendte meg videre til oralkirurg. Undersøkelsen hos kirurg (675 kroner) medførte ny time for biopsi.

Dette ble utført til den nette sum av 3640 kroner, der det var trukket fra trygderefusjon, 775 kroner. Altså: For å sjekke om jeg har kreft i munnhulen, måtte jeg i alt betale 4815 kroner.

Frode Mannsåker reagerer på prisnivået for å sjekke seg mot kreft i munnhulen.

Jeg er pensjonist og har frikort for legetjenester, og greier meg brukbart økonomisk. Men å punge ut med nesten 5000 kroner for å sjekke mulig kreft, syns jeg er et drøyt innhogg i min privatøkonomi.

Hadde denne hudflekken vært et annet sted på kroppen, hadde det vært gratis. Hva er meningen med denne prispolitikken? Er ikke munnen en del av kroppen og dermed omfattet av våre utmerkede helsetjenester?