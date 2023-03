BT på tomgang

Grunnleggende sett står valget mellom to helt ulike retninger for samfunnet og byen.

Politisk redaktør Eirin Eikefjord tar feil når hun mener byrådet ikke har levert friske saker, skriver byrådsleder Rune Bakervik (Ap).

Rune Bakervik Byrådsleder i Bergen (Ap)

Hva er Arbeiderpartiets store prosjekt, lurer politisk redaktør Eirin Eikefjord i Bergens Tidende på. Det er det lett å svare på. Byrådet Bakervik er i gang med et intenst arbeid for å ordne opp i barnevernet, sikrer en bærekraftig økonomi for Bergen, bygger bybane til Åsane og bosetter ukrainske flyktninger.

Det var mitt løfte da jeg gikk på som byrådsleder, og det er det byrådet mitt prioriterer.

Bakgrunnen for at jeg gikk på som byrådsleder, var at det ikke passet helt for Høyres Christine Meyer å ta over, etter at hennes eget parti regisserte et mistillitsforslag som kastet det forrige byrådet.

Arbeiderpartiet tar ansvar, også når det er vanskelig. Bergen, og alle som bor i byen vår, er for viktig til å la være. Siden november har det senket seg en slags ro i bergenspolitikken. Vi opplever et bystyre som ønsker å fokusere på politikk. Men det er helt feil som Eikefjord skriver, at byrådet ikke har levert noen friske saker.

Byrådet har bare siden jul levert 184 politiske saker. Det inkluderer ekstremt viktige saker som går på grønn byutvikling med en helt nødvendig arealnøytralitet. Selvfølgelig vedtatt i bystyret mot stemmene til Høyre, som ikke tar innover seg at vi er på full gang med en grønn og god byutvikling.

Det gjelder store og viktige planer som barnehagebruksplan og idrettsplan, som vil påvirke og gjøre livene til mange bergensere bedre i årene fremover.

Det er også mange mindre, men viktige saker, som å legge til rette for nye studentboliger i sentrum og på Hatleberg, legge til rette for mer plass til dem som vil drive med uteservering i byen, eller fikse ungdomsklubber rundt omkring i byen vår.

Byrådsleder Rune Bakervik flankert av byråd Linn Katrin Pilskog (til v.) og stortingsrepresentant Lubna Jaffery under årsmøtet til Arbeiderpartiet i Bergen i februar.

Foran det kommende valget står et Høyre ivrig etter å bytte ut politikk med butikk, klare til å rive ned det vi har bygget i åtte år.

For dem er ikke heltidssykehjem og ordentlig pensjon og arbeidsvilkår for våre ansatte viktig.

For dem er ideen om gåbyen kun et minne fra en svunnen tid, de ønsker ikke å utvikle Bergen i en grønn retning. For oss er Bybanen til Åsane en av våre aller viktigste saker, for Høyre er det et luftslott. Og for dem er inntektskutt viktigere enn å kunne ruste opp skoler og bygge ut nye velferdstjenester.

Det er noe viktig som står på spill. Vi har prøvd Høyre sine løsninger før, og Bergens økonomi var ikke bærekraftig, og reservekontoen var skrapt, 550 barn sto i barnehagekø samtidig som vi sendte skolebarn til undervisning i lavvoer fordi skolene falt fra hverandre.

Nå pusser vi opp og bygger nytt, både skoler og sykehjem. Vi har blitt en by som bruker de store pengene på det aller viktigste, velferd for ungene og de eldre.

Vi har gått fra stoppeklokkeomsorg til tillitsreform. Vi har gått fra deltid som regel til heltid som regel. Fra dårlige arbeidsforhold til trygghet på jobb.

Rune Bakervik tok over som byrådsleder i Bergen i november i fjor. Her takker han sin forgjenger Roger Valhammer.

Så vil selvsagt Arbeiderpartiet mer. Dette valget er viktigere enn på veldig lenge.

Grunnleggende sett står valget mellom to helt ulike retninger for samfunnet og byen: mellom en satsing på vårt felles sikkerhetsnett og felles velferd på den ene siden, og Høyres sterke ønske om kommersialisering på den andre siden.

Skillet mellom Arbeiderpartiet og Høyres løsninger blir både tydeligere og viktigere enn på mange år i denne valgkampen. Høyre vil at kommersielle selskaper skal tjene penger på sykehjem, i stedet for å bruke pengene på kvalitet for de eldre og gode arbeidsvilkår for ansatte. De vil heie frem et kommersielt helsevesen hvor vi bruker Dr. Dropin, i stedet for å gjøre det bedre for fastlegene.

Vi tror folk i disse utrygge tidene ønsker seg bedre og sosialdemokratiske fellesskapsløsninger. Det er det motsatte av det Høyre tilbyr, og det tror vi velgerne kommer til å se utover i valgkampen.

Vi går til valg med et bredt lag og gode løsninger. Kokk, sveiser, ingeniør, arkivkonsulent, lærer, bussjåfør, bybanesjåfører, jurist, stillasmontør, sykepleier, student, pensjonist, er noen av yrkestitlene på listen. Den eldste er 76 år, den yngste 19.

Vi stiller som et lag, og vi har tenkt å vinne dette valget.