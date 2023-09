Parkeringsavgift her? Det er uhørt!

Nå må folket reise seg, og politikerne svare.

Den populære turstien Løvstien begynner i nærheten av Casperkollen ved Kråkenes. Setter du fra deg bilen her, må du punge ut.

Harald Garmannslund Bønes

Jeg var bortom Casperkollen – ved inngangen til Langeskogen – i dag og tok bilde av den nye «parkeringsgalskapen» som Casperkollen AS nå har satt i gang.

Først ringte jeg Sesam Parkering, som har satt opp overvåkingskameraene – og er håndlangere for Casperkollen AS. Så ringte jeg styrelederen i Casperkollen AS, Lars Hertwig Eidsheim, og sa ham noen «pauli ord» – for dette går ikke an!

Eidsheim fortalte at timeprisen for å stå parkert der er kr 30 kroner på dagtid og 20 kroner på kveldstid. Og dette blir gjort i en tid som «roper» etter mer friluftsliv, og hvor vi til neste år vil få tilgang til hele Løvstien, som strekker seg fra Langegården til Melkeplassen.

Før valget vil Harald Garmannslund gjerne vite hva politikerne mener om parkeringsavgiften.

Parkerer du ved Casperkollen og går en tre–fire timers tur til Melkeplassen og tilbake, så har du «opparbeidet» deg en parkeringsavgift på 90–120 kroner!

Dette kan ikke de mange brukerne av Langeskogen tillate. Jeg ser at det er en som antyder at det er MDG som står bak. Nei, dette er Casperkollen AS sitt jag etter mer profitt!

Løvstien er en populær tursti langs foten av byfjellet Løvstakken i Bergen. Siste etappe av stien bygges i disse dager.

Casperkollen AS svarer:

Casperkollen er et påkostet anlegg som blant annet har opparbeidet gode parkeringsfasiliteter. Casperkollen AS vedlikeholder og oppgraderer parkeringsanlegget på vår eiendom for betydelige beløp, både på infrastruktur og grøntområder, og vi vil fortsette å opparbeide anlegget i tiden fremover. I tillegg til oppgraderinger og vedlikehold bekoster Casperkollen AS også gatebelysning, kosting, vinterbrøyting og jevnlig rydding av parkeringsarealet.

At brukerne betaler en fornuftig pris for å parkere trygt og i ordnede former, synes vi er både naturlig og rimelig. Sammen med innføring av SesamSesam parkeringsløsning har vi tilrettelagt for at turgåere nå kan benytte en større del av parkeringsarealet på vår eiendom. Så langt viser besøkstallene at tilretteleggingen er godt tatt imot av brukerne av parkeringsanlegget.

Vi håper og tror at publikum setter pris på vårt bidrag og ønsker alle velkommen til Casperkollen og de flotte tur- og rekreasjonsområder som kan nås fra Casperkollen.

Lars H. Eidsheim, Casperkollen AS