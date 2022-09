Nei til riking-getto i Sandviken

Rødt ønsker ikke en byutvikling hvor kun de med de feteste lommebøkene har råd til å bo på de beste tomtene.

Planene for Hegreneset er på ville veier når utbyggeren uttaler ting som «vil ha høy prisklasse» og boliger for «folk som tjener godt», mener innsenderne.

Mailiss Solheim-Åkerblom og Odd Arild Viste Bystyrerepresentanter for Rødt

Bergen trenger en byutvikling som spiller på lag med innbyggerne, ikke utbyggernes lommebøker. Det kommer dessverre ikke av seg selv. BT skrev 9. september en sak om utbygging på Hegreneset i Sandviken, hvor eiendomsutvikleren Profier vil bygge hundrevis av nye boliger.

Selskapet legger frem en plan om en utilslørt usosial profil i prosjektet. Prosjektleder Gunnar Wiederstrøm er helt klar på at det ikke er sosial boligbygging de skal drive med, og at «en del» av leilighetene vil være forbeholdt de med de feteste lommebøkene.

Byen skriker etter nye boliger. Vi vet at mange sliter med å komme inn på boligmarkedet. Økende rente, matvarepriser og strømpriskrisen gjør det enda vanskeligere for vanlige folk å kunne kjøpe og eie egen bolig. Da trenger vi at kommunen tar ansvar og satser på de utbyggingsprosjektene som sørger for at en større andel av byens befolkning har råd til å bo.

«Vi mener at alle skal ha muligheten til å bo langs sjøkanten i Bergen». Bildet viser Hegreneset sett fra Sandviken.

Når de som har ansvar for utbyggingsprosjekter uttaler ting som «vil ha høy prisklasse» og boliger for «folk som tjener godt», mener vi at utviklingen er på ville veier.

Vi mener at bystyret ikke bør godkjenne en plan som stenger døren til boligmarkedet for enda flere. At mindre leiligheter også bygges for de med mindre lommebok, er heller ikke en god nok løsning. Hvor små skal disse være? Så vel barnefamilier og enslige med stram økonomi, har behov for et godt hjem. Det får man ikke om hjemmet ikke rommer helt grunnleggende arealbehov.

Rødt ønsker ikke en byutvikling hvor kun de med de feteste lommebøkene har råd til å bo på de beste tomtene. Vi mener at alle skal ha muligheten til å bo langs sjøkanten i Bergen. Dette planforslaget legger dessverre opp til det motsatte, og det går sånn sett imot byrådsplattformen sine ambisjoner om «et godt sosialt mangfold i de ulike bydelene».

Rødt-politikerne Mailiss Solheim-Åkerblom og Odd Arild Viste mener det er mulig å sikre en boligbygging som er sosial og inkluderer større deler av befolkningen.

Hvis byrådet skal ta sine egne ambisjoner på alvor, mener vi at planen ikke kan vedtas slik den foreligger nå. Når bystyret skal behandle saken, forventer vi at byrådspartiene, sammen med venstresiden, tar politisk ansvar. Det motsatte vil være å la markedskreftene styre utviklingen. Da vil resultatet være et nytt nabolag eksklusivt for dem med inntekt som ligger godt over medianen.

Rødt blir gjerne med å diskutere innretningen på nye boligprosjekter, men svaret må alltid romme mangfold og sosial utjevning. Kanskje kan ti prosent av boligmassen forbeholdes kommunale utleieboliger eller boliger for rusavhengige? Det er stort behov for flere slike boliger i Bergen.

Kanskje kan vi se på ulike former for leie-til-eie eller boligbygg med fellesareal. Mulighetene er mange, og vi er sikre på at det er mulig å sikre en boligbygging som er sosial og inkluderer større deler av befolkningen.

Rødt ser gjerne på de gode løsningene sammen med byrådet!

