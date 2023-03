Lettvint populisme fra en bremsekloss

Trymmen må gjerne bremse, men vi har noe annet på gang.

Heidi Sund mener Trym Aafløys syn på byutvikling kan oppsummeres som visvas.

Heidi Sund Miljøsosialist, historiker og kandidat for Ap til bystyret i Bergen

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT 15. mars skriver Trym Aafløy om den såkalte butikkdøden i sentrum. Det kan rett og slett oppsummeres med ett eneste ord: Visvas!

Aafløy har helt rett i at det ligger en villet politikk til grunn for de tomme butikklokalene i sentrum, men det er ikke verken syklister, gående eller kollektivreisende som har skylden. Fotballbanestore arealer til parkering skaper ikke liv og røre. Gater tettpakket av biler innbyr ikke til shopping, kafébesøk og rusling mellom kafeer og butikker.

Hvilken påstand er du mest enig i? Det er for få biler i Bergen sentrum Antallet er omtrent passe Det er for mange biler i Bergen sentrum

Det synger ikke av sykkelhjul der butikkene dør. Bak butikkdøden brummer en bil. Byveksten i Bergen har vært bilbasert, og samme sentrumsdødelige og menneskefiendtlige oppskrift er blitt fulgt gang på gang. Først bygger man ut en bydel, så flytter det folk dit, og først etter en god stund får man kollektivtilbud, som knapt noen bruker fordi bilvanene er blitt godt etablert.

All bevegelse utenfor hjemmet har vært basert på bil, og det skapes en absolutt sannhet om at man verken kan ha barn eller handle varer uten bil. Kunne vi fått en krone til sykkelfelt for hver gang en bilelsker skyver småbarnsforeldre foran seg i kampen for å holde sentrum under giftlokket, hadde vi hatt doble sykkelfelt ved siden av fortauene i hele byen.

Innsenderen oppfordrer Trym Aafløy til å gå ut av bilen. Her er han avbildet i Eidsvåg da han annonserte sin avgang fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger i 2021.

Vi som bor i Ytre Sandviken, Eidsvåg og Åsane, kjører ikke bil fordi det er stas, men fordi et gammeldags, fossilbasert samferdselssystem tvinger oss inn i bilene. Ofte fanger foreldre hverandre inn i en ond sirkel av at det for farlig for barna å gå eller sykle fordi så mange kjører, at man kjører dem. Å bryte med dette krever klok og fremtidsrettet politikk som setter menneskene i sentrum.

Arbeiderpartiet ønsker en revitalisering av sentrum med økt folketall og mer aktivitet. Vi vil følge opp næringslivet ved å sørge for møteplasser, parker og torg. Når det er trygt å sykle og gå, buss og bane gjør det enkelt å forflytte seg, så kan sentrum leve. Bybane, buss, sykkel og joggesko vil være fundamentet for en praktisk og bilfri hverdag for sentrum.

Les også Vi vet at Bybanen er en unik mulighet

Bilfritt sentrum kan være en garantist for forutsigbar byutvikling. Vi vet at der det finnes gode kollektivløsninger og trygghet for gående og syklende, suppleres byen med nye muligheter. Næringsvirksomhet, boliger, nye lekeplasser, nye forbindelser. Rett og slett en ny måte å oppleve og bruke byen på.

Trym Aafløy må gjerne fortsette å trykke på bremsen, men Arbeiderpartiet har noe annet på gang: vi vil skape en grønn og morsom by med plass til levende mennesker.

Jeg vil oppfordre Trymmen til å gå ut av bilen, og ta byen i bruk med tanke på hva som er best for de myke trafikantene. Det kan også anbefales å ta en studietur til Nederland. Visst kan man levere barn og handle med sykkel.