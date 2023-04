Vi må ut av offerrollen og begynne å ta plass

En leder med afrikansk bakgrunn inspirerte meg til å utvide nettverket mitt.

Francine Mbanza Jensen kom som flyktning fra Burundi til Norge da hun var 19 år. Hun oppfordrer innvandrere som vil ha jobb til å engasjere seg i frivillige organisasjoner.

Francine Mbanza Jensen Samfunnsviter, leder for Empo Flerkulturelt Ressurssenter, Kirkens Bymisjon og grunnlegger av Unity Spark

Nylig pratet jeg med en dyktig mann med dobbel master fra Universitetet i Bergen og en lang karriere fra hjemlandet. Han hadde sendt mange søknader i noen år uten å få ett eneste intervju. Nå har han mistet håpet om å finne en jobb i Norge og søker ikke jobb lenger.

Mange av oss med migrantbakgrunn mister håpet og begynner å tenke at det blir umulig å få det til. Når man har gitt opp, skjer mange ting i hodet, og folk reagerer på ulike måter. Mange blir triste og får depresjon og angst.

Forskeren Kristian Heggebø har påvist at arbeidsledighet slår negativt ut på folks helse – spesielt for menn.

Mannen jeg snakket med, er ikke alene om å miste håp etter mange år med avslag. Jeg har truffet mange dyktige mennesker, både kvinner og menn, som har hatt en fantastisk karriere der de kommer fra.

Flere av dem får ikke engang en vaskejobb i Norge. Nå er det Nav som betaler, og noen blir så avhengige av Nav-ytelser at det blir vanskelig å komme ut av systemet.

Vi må erkjenne de barrierene minoritetsgrupper møter i form av diskriminering eller andre systematiske strukturer som finnes i samfunnet.

Hvis vi skal lykkes med integreringen og opprettholde velferdsstatens bærekraft, må innvandrere komme i arbeid i større grad enn i dag.

Vi må alle gjøre noe for å få dette til. Vi trenger arbeidsgivere som åpner dører og tar mangfold i praksis på alvor. Vi trenger politikere som heier, støtter og stimulerer dem som ønsker å starte egne arbeidsplasser for seg selv og andre.

Vi som er innvandrere, må også ut av offerrollen og begynne å ta plass. For mange av oss hjelper det ikke å bare sitte hjemme og sende CV. Vi må gjøre noe ekstra, og noen ganger må noen av oss jobbe dobbelt så mye som majoritetsbefolkningen for å få det til.

For noen år siden så jeg for første gang en med afrikansk bakgrunn som hadde en lederstilling i Bergen. Jeg spurte ham om det var bare han som søkte på stillingen, siden jeg hadde hørt at folk som oss ikke får slike jobber.

Han fortalte meg at han var kvalifisert, og at det var mange folk med god bakgrunn som hadde søkt på stillingen. Han fortalte også at da han var student, var han aktiv i mange frivillige organisasjoner. Han skaffet seg erfaring, utvidet nettverket sitt og ble engasjert.

Jeg ble virkelig inspirert av ham og begynte å gjøre det samme. Jeg ble frivillig fordi det ga mening, men noen ganger gjorde jeg det for å bygge opp min CV og skaffe meg relevant erfaring.

Da jeg søkte min første stilling etter utdanning, var det mange dyktige søkere som var flinkere enn meg. Jeg fikk jobben fordi jeg hadde noe annet å vise til enn bare å ha studert og jobbet på sykehjem.

Det vi gjør i fritiden, viser hvem vi er. Om jeg også skal ansette noen, velger jeg dem som har noe ekstra på CV-en. La oss selv gjøre noe med vår egen situasjon!