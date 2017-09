På Vestlandet har folk i generasjoner laget mat basert på husdyrhold. Dette er en arv vi skal være stolte av, ikke distansere oss vekk ifra.

I et innlegg i BT 25. september går forfatter Berit Heiberg løs på produksjon av kjøtt i Norge. «Maten trenger mer enn bare høy og gress», skriver hun med klar adresse til Dagros. Det er noe urovekkende over Heibergs proklamasjon i Vestlandets største avis. Nettopp her i denne regionen er den stolte matkulturen, det flotte landskapet og livsgrunnlaget for mange tuftet på nettopp «høy og gress». Store deler av naturen på Vestlandet er nemlig svært godt egnet for drøvtyggere, ikke produksjon av grønt. En sammenheng som er fort gjort å glemme i asfaltjungelen.

Allerede i 3700 f. Kr er det dokumentert hold av husdyr i Norge. Det utviklet seg et småfe- og storfehold som baserte seg på sesongboplasser. En gang i tiden hadde hver gård flere støler. Vi gikk fra vårstøl og så videre til sommerstøl. Alt strevet var for å følge graset, vår største ressurs til matproduksjon i dette landet. Husdyrene omdanner solenergien til protein for oss. Vi har syrnet melk, laget gammelost og speket kjøtt i utallige generasjoner.

Samspillet mellom mennesker og naturen er også en forutsetning for store deler av vårt artsmangfold den dag i dag. En lang rekke arter av planter og pollinerende insekter trives best i åpent landskap som er skapt i samspill med beitedyr fra en tid Norge ikke var funnet opp en gang.

Debatten om kjøtt og miljø har gått i retning av å distansere mennesket fra naturen vi har vært en del av så lenge vi har eksistert. Husdyrene våre er en del av naturen på samme måte som oss mennesker. I stedet for å reise en viktig debatt om bærekraftig matproduksjon, blir Heiberg nok et eksempel på at vi alt for ofte glemmer at den norske maten er en del av vår natur- og kulturarv som vi bør være stolte av.