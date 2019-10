Slutt å måle suksess i antall solgte produkter

Vi forventer mer av et konsern som Schibsted.

OVERFORBRUK: For mange flinke mennesker bruker kunnskapen sin til å øke forbruket vårt, mener Hanne Wetland. Privat

Debattinnlegg

Hanne Wetland Netlife Bergen

For mindre enn 2 timer siden

Schibsted har lansert Svosj, og jeg lurer på om noen har glemt å tenke noen tanker. Svosj er en tjeneste der forbrukere betaler 29 kr i måneden for frakt på alt de netthandler.

Det vil i praksis si at forbrukere kan handle en liten vare hver dag hele måneden, og få 30 pakker i postkassen, til 29 kr for all frakten. De fleste store norske aktørene innen klær og hjem er med, slik som Blivakker, Power og Princess.

Jeg kan forstå ønsket om å prøve å konkurrere mot Amazon. Frykten for at norske butikker og nettbutikker skal bli marginalisert, er reell. Rent økonomisk fremstår Svosj som et smart forretningsmessig grep.

Og om alt var såre vel her i verden, så har Schibsted altså gjort alt riktig. Digital plattform, enkelt og fengende merkevarebygget. Antakelig utviklet i nær dialog med kunder og brukere. Det er bare det at ting er ikke såre vel.

MÅ ENDRES: Skal Svosj fra Schibsted ha noe som helst å gjøre her i 2019, må tjenesten være flere snev mer ansvarlig, skriver innleggssenderen. Schibsted/skjermdump

Verden er ni prosent sirkulær, det vil si at av det vi produserer blir 91 prosent søppel, som i beste fall blir brent. Det er lite som blir brukt på nytt. Vi holder faktisk på å bruke opp flere viktige metaller og råstoffer. Vi er i det vi kaller en lineær økonomi, der de aller fleste selskap først og fremst tjener penger på at vi forbrukere kjøper mye og ofte.

Og det er ikke bare Zalando som tjener penger på at du kjøper en ny veske. Hele verdikjeden frem til ferdig produkt er først og fremst lønnsom fordi du stadig trenger ny veske. Det er nesten så man hører de fyrer opp de kullkraftdrevne fabrikkene i Kina hver gang du trykker på «bestill» i nettbutikken.

En hel rekke bedrifter tjener penger på salg av et høyt antall produkter som det er fint liten plan for, utover å bli søppel til slutt. Det samme gjelder et helt kobbel av tilstøtende næringer, som eksperter på sosiale medier og reklame, og designbyråer.

Samlet utvikler vi fordelsprogrammer, kampanjer, rabatter, «tre for to», og dyrker frem et stadig endret motebilde. Men selv om vi er dyktige, er vi dyktige på feil ting. Vi er dyktige på å øke forbruk.

Alle gode krefter må nå til for å endre dagens økonomiske logikk. Vi må snu verden over i en sirkulær økonomi med minimalt med avfall. Verdikjedene må bli sirkulære – der vi resirkulerer produkter og ressurser. Ingen materialer går til spille og det hele skjer med lavt klima- og miljøavtrykk.

Den sirkulære økonomien er kompleks. Men én ting er enkelt: Produkter må vare lenge. Både fordi de fungerer lenge, og fordi de ikke går av moten. Lang levetid er et kraftfullt virkemiddel for å senke det løpske forbruket vårt.

Og hvordan man tjener penger er nødt til å endres i takt med dette, slik at levetidsforlengelse blir den lønnsomme strategien også i regnearkene.

Så, hvorfor bruker Schibsted den store innovasjonsmuskelen sin på økt varehandel? Schibsted, og alle andre sterke aktører, har sjansen til å gjøre noe riktig fra starten, hjelpe kundene å bli mer bærekraftige. Nå fremstår det hele som om det ikke finnes verken klima, miljø eller andre utfordringer. Bare vill vekst. Vi forventer faktisk mer av et konsern.

Om vi skal få en sirkulær økonomi, og ikke ødsle vilt med ressurser, peker alle på de digitale tjenestene og den digitale infrastrukturen vi trenger for å få det til. Vi trenger f.eks. et utvidet digitalt kartotek over ting og tang i mange bransjer. Hvis vi ikke vet hva vi har og hvor vi har det, blir det vanskelig å ta vare på det.

Det er nok av digitale tjenester vi kan utvikle for å få verden i rett retning. Istedenfor velger mange flinke innovasjonshoder å fyre på i samme lineære løpet og gjøre det enda lettere for oss å forbruke mer. Ordentlig kontraproduktivt.

Skal Svosj ha noe som helst å gjøre her i 2019, må tjenesten være flere snev mer ansvarlig: Det kunne være å bare formidle høykvalitetsprodukter som varer lenge. Jeg kunne for eksempel tenke meg at Svosj kun formidlet varer med prisen oppgitt i pris pr. år varen fungerer. Og med tydelig levetid.

Eller at Svosj var mellomleddet til tjenester som reparasjon, oppgradering, gjenbruk og gjenkjøp. Heldigvis er det ikke for seint. Jeg gleder meg til, og forventer, å se Schibsted bygge om Svosj det neste halve året, slik at tjenesten bidrar til en mer sirkulær økonomi.

Publisert 8. oktober 2019 06:11