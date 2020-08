Vil ta tid å bygge opp igjen tilliten

Det er ubegripelig at politiet vurderte tåregass som nødvendig.

Sunniva Andresdottir Vik (18), leder i Bergen Rød Ungdom, mener politiet overreagerte i sin håndtering av motdemonstrantene mot Sian. Foto: Foto: Hilde Olsen Aalvik

Debattinnlegg

Sunniva Andresdottir Vik Leder i Bergen Rød Ungdom

Blant dem som havnet i tåregasskyen lørdag 22. august på Festplassen, var det mange barn og unge. De fleste var der fordi de er imot rasisme og ville vise sin avsky mot den islamfiendtlige markeringen til Sian.

Mange av de unge hadde ingen anelse om at politiet kunne komme til å bruke tåregass. Det er strenge krav for bruk av tåregass, og det bør det også være. Like fullt vurderte politiet det som nødvendig mot barn og unge lørdag formiddag. Det er helt ubegripelig.

Jeg var for så vidt forberedt. Jeg ytret min bekymring til politiet før demonstrasjonen, fordi jeg hadde lest at akkurat det samme skjedde med motdemonstranter på en tilsvarende demonstrasjon i Oslo en uke tidligere.

Politiet og kommunen nektet LO å holde en organisert og fredelig motdemonstrasjon på Festplassen. Jeg tror det var denne avgjørelsen som gjorde at det gikk så galt som det gjorde.

Da jeg så gassmaskene på lørdag, visste jeg hva som kom. Vi som kom fra Rød Ungdom, reagerte kjapt, og vi trakk oss raskt tilbake. Mens vi løp, ropte vi til de yngste og uorganiserte at de måtte komme seg unna. Det var nettopp disse uorganiserte, de yngste, som i all hovedsak ble rammet av tåregassen. De som sto på riktig side av rekkverket og fordømte hatefulle ytringer fra Sian.

Mange ungdommer, som hele livet har stolt på politiet, ble redde. De ble redde for politiet som frem til lørdag har representert en trygghet, men som fra det sekundet de fyrte løs med tåregass, fikk unge til å føle seg utrygge. Hva tenker politiet om dette? Har de tenkt over hva det gjør med en ungdom når det første møtet med politiet innebærer at de blir gasset? Denne tilliten kommer det til å ta tid å bygge opp.

De fleste av oss møtte opp som motdemonstranter på Festplassen på lørdag uten intensjon om å skade noen eller kaste stein. Vi ble overrasket over reaksjonene fra alle parter. Vold er ikke greit, hatefulle ytringer er ikke greit, men jeg vil påstå at politiet overreagerte.

Det er derfor trist når operasjonslederen i politiet går ut i media og konkluderte med at «aksjonen ble som forventet». Den ble ikke slik vi forventet. Jeg tror situasjonen hadde vært en helt annen om det hadde blitt lagt til rette for en organisert motdemonstrasjon.