Valden i Bergen styrkte Sian.

Under Sian-demonstrasjonen på Festplassen lørdag 22. august vart Sian-leiar Lars Thorsen angripet av motdemonstrantar. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Eldar Heide Nesttun

Bør folk med standpunkt vi meiner er umoralske, hindrast i å framføre meiningane og argumenta sine offentleg? Ein del aktivistar meiner det, og prøver med motdemonstrasjonar å overdøyve det som blir sagt; somme prøver til og med å sende talarane på sjukehus.

Denne ideologien har vore i framgang dei seinare åra, og 22. august fekk vi i Bergen eit illustrerande døme. Stopp islamiseringen av Norge (Sian) hadde ei markering som brått tok slutt då fleire personar braut politisperringane og slo ned talaren, som etterpå fekk sydd fleire sting. Eg er kritisk til Sian. Men kunne ein ikkje berre vist avsky med å snu ryggen til?

Eldar Heide Foto: Privat

Samfunnstypen vi har, er på ingen måte perfekt, men er likevel den mest vellukka i historia. Aldri har noko samfunn kunna by så stor del av befolkninga, så gode liv som vi kan i Skandinavia i dag – anten ein ser på helse, levestandard eller fridom.

Djupast sett bygger denne suksessen på at vi gjennom lang tid har prøvd å få til open meiningsbryting, der det gode argumentet bygd på verifiserbara data skal vinne fram i politikk, forsking og organisasjonsliv.

Alternativet er at viktige spørsmål ikkje kan diskuterast, eller at usemje blir avgjord av lommeboka, bakgrunnen eller den fysiske styrken og brutaliteten til den som framfører argumentet.

Praksis er milevis frå idealet eg skisserer her, men likevel er meiningsbrytinga hos oss fri nok til at det har skapt umåtelege framsteg på så godt som alle samfunnsområde.

Enkeltmenneske og minoritetar har fått ein fridom til å vera seg sjølve som ein berre kunne drøymt om for 100 år sidan, og forsking gjev oss nyvinningar kvar dag, innanfor teknologi, medisin, matproduksjon og så vidare.

Dette samfunnssystemet inneber at alle slags standpunkt som rimeleg kan underbyggast, bør få framførast uhindra – så sant dei ikkje bryt lova og dei demokratiske spelereglane. Det ser vi mellom anna av historia, fordi fleire standpunkt som i dag er sjølvsagde, var umoralske for ikkje så mange generasjonar sidan.

Haldninga til homofili er eit klårt døme. Dersom det er rett i dag å hindre at standpunkt vi meiner er umoralske kjem til orde, så var det rett i 1920 å hindre at argument for homofile sine rettar kom til orde – for slik var moralen den gongen.

Men den moralen var feil, seier du kanskje. Ja, det var han. Vi har nådd større innsikt sidan den gongen. Men det ville ikkje skjedd utan at nokon kunne framføre standpunkt som allment vart rekna som umoralske.

Moral er ikkje god nok rettesnor for kva som kan seiast. Det er fordi moralen endrar seg over tid og fordi moralen på kvart tidspunkt til ein viss grad er individuell. Det ser vi jo nettopp i rasismedebatten.

Kanskje er du blant dei som meiner at det Sian står for, er umoralsk. Kanskje er du blant dei som meiner det var rett å slå ned Sian-talaren i Bergen? Då vil eg invitere deg til å tenkje etter kva slags samfunn vi får dersom dette politiske prinsippet blir gjennomført i større skala.

I staden for å hefte tida med debattar og val, kan vi avgjera maktfordeling og politiske spørsmål med gatekampar. Eller vil du ikkje det? Vil du berre at dei som er usamde med deg, skal vera fritt vilt? – samtidig som du og dine har rettsvern? Har eit slikt syn krav på respekt?

Kven skal avgjera kven som får koma til orde og kven som skal bankast opp, når ingen av oss er Gud? Ingen har fasiten i alle saker. Fordelen med demokrati, i motsetnad til diktatur, er nettopp at feilvurderingane vi alle gjer innimellom, kan korrigerast av andre. Meiner du at berre du er i stand til å avsløre farlege argument og vurdere kva vi andre tòler å høyre? Det inneber i så fall at du ser oss andre som barn og deg sjølv som Gud.

Kanskje meiner du at vi i dag har så farlege krefter mot oss at vi må sjå bort frå prinsippa. Høgreautoritære krefter har stramma grepet i land som Polen, Ungarn og USA. Vi kan ikkje la det skje her, vi må slåst imot med alle middel.

Men vi kan ikkje bruke andre middel enn dei som fører oss mot målet. Valden i Bergen styrkte Sian. Antirasistiske demonstrasjonar som utarta til plyndring og lovløyse i USA, kan ha auka faren for at Trump vinn valet – og for at han kan halde seg ved makta sjølv om han taper. Kommunistane i Tyskland på 30-talet svara på nazistisk terror med sin eigen gatehær som møtte nazistane i reine gateslag. Hjelpte det?

Nei, i staden søkte store delar av middelklassen tilflukt hos nazistane, i håp om at dei kunne gjenopprette ro og orden. Slik kom Hitler til makta. Berre ein djupt rotfesta demokratisk kultur kunne hindra han, ein kultur som allment avviste udemokratiske metodar. Det hadde ikkje Tyskland, fordi demokratiet var nyetablert etter nederlaget i fyrste verdskrigen.

Men ein slik kultur har faktisk vi. Den er det beste vernet vi har mot ytterleggåande krefter. Lat oss ikkje undergrava han.