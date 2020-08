Det er på tide å tone ned skillet mellom liberal og konservativ

Den stereotype inndelingen oppmuntrer til intoleranse.

Per Bjørnar Grande oppfordrer til toleranse uavhengig av om den man møter er liberal eller konservativ. Illustrasjon: Shutterstock/NTB Scanpix

Debattinnlegg

Per Bjørnar Grande Dosent i kristendom religion, livssyn og etikk, Høgskolen på Vestlandet

Da Norge var et homogent land, helt frem til 1980-tallet, var det vanlig å dele befolkningen inn i kategoriene liberal og konservativ. Spesielt gjaldt denne skillelinjen på områder som etikk, religion (kristendom) og politikk.

Det er heller ikke uvanlig i dag, selv om det har skjedd, spesielt i politikken, et visst verdimessig skifte. Civita-leder Kristin Clemet mener for eksempel at konservative Høyre har beveget seg i liberal retning, mens et tradisjonelt radikalt parti som SV, fremstår mer konservativt.

Per Bjørnar Grande Foto: Privat

Med ungdomsopprøret og trendene fra 1968-opprøret, fikk man et ideal om å være så liberal som overhodet mulig. Hvis man ikke omfavnet de nye trendene, var man liksom ikke å regne med. Slik har det i grunnen fortsatt.

Mange skoleelever fra konservative bakgrunner har kjent behovet for å skjule ethvert snev av konservatisme, redd som man er for å stå for noe som kan tolkes som en glede over det gammeldagse, eller kritikk av noe intetsigende i samtiden.

Mange har nok reddet seg gjennom liksom å ikke å bry seg, og la all moral fare, for så å slenge seg på alt som er radikalt og i tida. I flere tiår har skoleelever vært livredde for det ironiske blikket fra lærere som smykket seg med sine radikale og «fordomsfrie» livssyn.

Går man én generasjon tilbake, til 1950, var de konservative normene mye sterkere, spesielt blant de unge som verken hadde noen egen popkultur å markere seg gjennom, eller egen kleskodeks å klynge seg til.

De moralske normene inspirerte til konvensjonalisme. Spesielt jentene hadde fordel av å fremstille seg som livsstilskonservative og dydige. Det er ikke helt uvanlig i dag heller, men det må gjøres nennsomt. Som regel gjennom en aura av nøytralitet, slik at man ikke blir sett skjevt på av venninnene.

Med innvandring har vi fått en stor andel mennesker som klart går innunder paraplyen konservative, spesielt gjelder det på områder som etikk og religion.

Mange av våre nye landsmenn og landskvinner er muslimer, buddhister og hinduer. De har ofte et konservativt syn på ekteskap, påkledning og familieliv og kulturliv rent generelt, og bidrar til at Norge samlet sett trolig har fått en større andel konservative.

Jeg vil påstå at de typisk konservative norske kristne er langt mer liberale enn praktiserende norske muslimer, buddhister og hinduer. Dette til tross, de konservative kristne vil jo ikke bli møtt med samme «eksotiske» toleranse som de fra andre kulturer.

I dag er konservativt innstilte innvandrere med på å skape nye perspektiver omkring stereotypiene liberal og konservativ. For eksempel så vil en typisk kristenkonservativ bibeltolkning fortone seg svært liberal i møte med en muslimsk tolkning av koranen.

I synet på kjønn og sex og hvem som kan gifte seg med hvem, vil den typiske konservative norske, plutselig føle seg svært liberal, og i enkelte tilfelle føle den samme forakten som han eller hun selv ble utsatt for.

Nå som det viser seg at klassiske norske verdier ofte er kristne og felleseuropeiske, er det en utfordring å finne frem til et sett verdier som både liberale og konservative kan innestå for.

Man har dem som vil kvitte seg med den kristne kulturen, men som kanskje ikke aner hvor innvevd den er i alt som man tolker som typisk norsk, enten det er skolens verdier, den generelle etikken, jussen eller matreglene.

Man kan for eksempel ta det norske riksvåpen med løve, øks og krone. Det ser jo nokså nøytralt ut, før man lærer at øksen refererer til Olav den hellige sin martyrdød, mens løven henspiller både på Jesus og løvemotivene i Det gamle testamente. Ser man nærmere på kronen, finner man et lite kors der, et symbol på Jesu lidelse og oppstandelse.

Slik jeg ser det, er det i dag på tide å tone ned den stereotype inndelingen av konservativ og liberal. Den bare oppmuntrer til intoleranse.