Stå imot splittelsen Sian ønsker

Ytringsfriheten er vi er sterkt for. Men det er langt derfra til å brenne en koran.

Dialog har alltid vært viktig for oss i moskeen, men fremstår fraværende fra Sian sin side, skriver Badreddine Maizi. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Badreddine Maizi Styreleder, Bergen moské

Lørdag 22. august demonstrerer «Stopp islamiseringen av Norge» (Sian) i Bergen sentrum. Leder Lars Thorsen forsvarer retten til å ytre seg. Styreleder i Bergen moské, Badreddine Maizi, mener Sians grunnleggende strategi er provokasjon, ikke dialog. Begge tekstene trykkes i BT, og du kan lese Sians innlegg her:

Jeg støtter Sians rett til å demonstrere. Sian har lov til å kritisere islam. Men Sians grunnleggende strategi er provokasjon, ikke dialog, og det er ikke den norske måten å gjøre det på. Det finnes mer konstruktive måter.

Vi står for ytringsfrihet, ikke misbruk av den.

Sian ønsker et islamfritt Vesten. Det gjorde også den nederlandske islamfiendtlige politikeren Arnoud van Doorn. Da han i 2011 skulle produsere filmen «Fitna», besøkte han en moske. I filmen skulle han ta et oppgjør med «fascist-koranen».

Men der Sian insisterer på å vise til handlingene til noen individer, eller egen tolkning av koranen, valgte van Doorn å ta kontakt med muslimer som selv kunne fortelle hva deres religion handlet om. Kontakten han fikk med muslimer, tok en annen retning enn han selv ventet. I 2013 ble han selv muslim.

Koranen er islams hellige bok, og inneholder det vi mener er åpenbaringer som profeten Muhammad mottok. I tillegg finnes hadithen, som er fortellinger om profetens liv. I islam tolkes disse tekstene etter hva flertallet av de lærde er enige om.

Når jeg åpner Sians nettside, ser jeg ingen referanse til islamske lærde. Sian tolker åpenbart ikke koranen slik muslimer flest gjør.

Måten Sian referer til islamske tekster på, har mer til felles med ekstremist- og terroristgrupper. Begge tar vers ut av kontekst for å finne tolkningen de selv ser etter. Målet til begge parter er å villede andre og å få folk på sin side.

Sian sier at islam er en religion som anvender tvang mot kvinner, og tvang som middel for å konvertere andre. «Det finnes ingen tvang i religionen», slås det fast i koranen. I islam har man friheten til å ta egne avgjørelser.

Det er flere kvinnelige konvertitter hos Bergen moske enn mannlige. Dette skjer ikke gjennom tvang, ei heller hadde det skjedd om disse kvinnene fant sin nye religion fiendtlig mot dem.

Muslimer flest i Norge har et ønske om å være en konstruktiv del av samfunnet og å være å bygge landet. Vi ønsker å ta vare på de felles verdiene vi har i Norge, som frihet, mangfold og demokrati.

For de aller fleste norske muslimer er norske interesser også våre interesser. I Bergen har moskeen vært en viktig aktør i det forebyggende arbeidet mot radikalisering. Vi har samarbeidet med både kommunen og politiet for å få bukt med problemet. Dialog har alltid vært viktig for oss i moskeen.

Denne dialogen fremstår fraværende fra Sian sin side. De ser ikke ut til å se forskjell på muslimer og ekstremister, og selv der forskjellen er åpenbar, forsøker de å tåkelegge. Sian ønsker å skape splittelse mellom ulike samfunnsgrupper.

Men på samme måte som de fleste muslimer ikke passer inn i Sians fremstilling av dem, ser jeg også at de fleste ikke-muslimer tar avstand fra Sians retorikk.

Jeg setter stor pris på at storsamfunnet alltid har tatt avstand fra rasisme. Jeg oppfordrer alle til å stå sterkt mot splittelsen av samfunnet som Sian ønsker. For denne gangen har Sian muslimer som mål.

Neste gang kan det være deg.