Ja til mer lokal dyrking av mat

FRUKTBY: Innsenderen støtter blant annet planen om å dyrke flere frukttrær i byen. Bildet er fra 2016, da et ungt og spinkelt epletre ble satt opp her på Bryggen. Foto: Helge Skodvin (arkiv)

Geir Steinar Dale Leder Arbeiderpartiet i Bergen og leder i Komite for miljø og byutvikling

I BT 26. mars har Anna Birgitte Milford fra Norsk institutt for bioøkonomi et godt og interessant innlegg på trykk om matproduksjon i Bergen. Selv om tidene og strukturene i landbruket har forandret seg de siste 40 årene, så er det et tankekors hvor mye av produksjonen som har forsvunnet fra Bergen. Som Milford sier, så er det bekymringsverdig at vi stadig blir mindre selvforsynte med mat.

Når det kommer til matproduksjon, spiller naturlig nok disponeringen av areal en nøkkelrolle. I forrige uke la byrådet frem forslag til ny Kommuneplanens arealdel (KPA) for bystyret. Denne planen for fremtidens disponering av arealene i kommunen har en klar fremtidsrettet og klimavennlig profil. Blant annet (som beskrevet i BT 12. mars) foreslås det her å omdisponere 7000 mål fra utbygging til natur, friluftsliv og landbruk.

Dette er et viktig grep med hensyn til klima og biologisk mangfold, men også for å sikre at så mye dyrkbar jord som mulig skal være tilgjengelig for fremtidig matproduksjon. I planen foreslås det at gjenværende matjord skal vernes. I tillegg skal også frukttrær foretrekkes når nye trær skal plantes, til glede for pollinerende insekter, så vel som for oss bergenserne som kan spise frukten.

Milford har helt rett i at vi har alle muligheter til å øke produksjonen av mat i Bergen. Gjennom å tenke nytt er det mye man må kan få til. Veksthager, flere felleshager og parsellhager i skolegårdene er gode eksempler. Bergenserne er bevisste forbrukere, og vi har en flora av lokale matprodusenter av ypperste kvalitet. Vi vil oppfordre alle til å tenke nytt, både med tanke på hvilken mat som produseres, hvor den produseres og hva vi som forbrukere kjøper. Både hager og tak kan være gode åkre! Som lokalpolitiker fra Arbeiderpartiet lover jeg at vi skal gjøre det vi kan for å tilrettelegge.

