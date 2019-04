Sånn behandler man ikke ville dyr

DEBATT: Jeg foreslår at alle voksne har en samtale med barna om hvordan man skal oppføre seg mot dyr.

DYREPLAGERI: Ungene løp mot svanene og kastet stein mot dem, skriver innsenderen. Foto: Marita Aarekol (illustrasjonsfoto)

Trine Kaland Bergen

Som turgåer rundt opplevde jeg noe som virkelig satte sinnet i kok hos meg. Nå som våren kvitrer frem, er det mange flotte fugler og vilt som holder til rundt de ulike vannene i Bergen. En dag da jeg gikk tur med mine to hunder ved vannet der jeg bor, stoppet vi for å se på noen nydelige svaner. I nærheten var det også noen barn som lekte.

Jeg reagerte først på at noen av barna løp ned til vannet der vi sto og begynte å klappe på hundene mine, uten å spørre om lov. Hadde dette vært feil hunder, kunne dette gått veldig galt. Det gikk heldigvis bra denne gangen.

Der jeg sto var jeg mer opptatt av å holde avstand fra svanene som svømte der, og respektere deres rede. Ungene løp derimot bort mot svanene, kastet stein mot dem, brølte, viftet med hendene og sprutet vann på dem. Svanen følte seg naturligvis tydelig truet, å advarte ved å frese. Dette er et tydelig tegn på at man da har kommet for nærme dem, og bør trekke seg unna.

Men det som sjokkerte meg mest, var at det var en voksenperson som sto ved dem hele tiden, uten å prøve å ta dem vekk eller gi en eneste beskjed om at sånn gjør man faktisk ikke. Det var ikke før jeg reagerte og sa strengt ifra at «sånn behandler man ikke ville dyr» at man reagerte og fikk barna vekk fra svanen.

Dette kunne gått veldig galt. Og svanen ville risikert å måtte bøte med livet. Jeg foreslår at alle voksne har en liten samtale med barna om hvordan man skal oppføre seg og hva som er greit og ikke greit i samspill med dyr. Jeg håper av hele mitt hjerte at dette blir tatt på alvor og tatt godt fatt i!

