BT-kommentator Morten Myksvoll burde gjøre et helhjertet forsøk på å forstå skepsisen vår.

HERSKETEKNIKK: Det holder ikke å avskrive motstanden mot genmodifisering som en frykt for laboratorium og skepsis til vitenskap. For meg fremstår det som en hersketeknikk, skriver Sondre Båtstrand. Foto: Marita Aarekol

Sondre Båtstrand Bergen

I sin kommentar 30. desember fyrer Morten Myksvoll løs mot oss som er negative til genmodifisering og glyfosat. Vi får klar beskjed om at vi driver med vranglære, og at vi burde bry oss om sultende barn. Det er visst ikke måte på hvor slemme vi er.

Jeg vil påpeke at motstanden mot genmodifisering handler mest om miljø og makt. Naturvernforbundet påpeker for eksempel at «Genmodifiserte organismer som slippes ut i naturen kan føre til genetisk forurensning, økologisk ubalanse og forstyrre det fint avstemte samspillet mellom planter og insekter.»

Utviklingsfondet, som Myksvoll neppe kan mene ignorerer sultende barn, fremhever hvordan genmodifisering flytter makt fra bønder og myndigheter til private selskaper.

Nå mener Myksvoll at genmodifisering er bra, fordi en kan tilsette sårt tiltrengte A-vitaminer i kostholdet til fattige mennesker. Genmodifiserte organismer (GMO) blir fremstilt som selve løsningen, uten at Myksvoll sier noe om problemene med å få nok A-vitamin kun via GMO-ris, eller om det ikke finnes andre bedre løsninger.

«I stedet for høyteknologiske prosjekter som skal gjøre det mulig for fattigfolk å fortsette å leve på bare ris, trenger vi prosjekter som gir folk kunnskap og mulighet til å produsere og spise sunn og variert kost», påpekte Waranoot Tungittiplakorn og Marte Rostvåg Ulltveit-Moe da GMO-risen ble lansert.

Poenget er fortsatt relevant.

Myksvoll viser heller ingen forståelse for motstanden mot plantegiften glyfosat, virkestoffet i Roundup. Han hevder at «ifølgje den tilgjengelege kunnskapen på feltet, er ikkje stoffet kreftframkallande».

Han viser til en rapport fra kjemikaliebyrådet til EU, men unnlater å nevne at kreftforskningsinstituttet til Verdens helseorganisasjon har kategorisert glyfosat som trolig kreftfremkallende. Han nevner heller ikke at en stor metastudie ved University of Washington peker på kreftfare, eller at kreftrammede nå vinner rettssak etter rettssak mot produsenten av glyfosat.

Det er snarere godt dokumentert hvordan GMO-industrien har brukt store ressurser på å manipulere journalister og forskere, ikke minst rundt diskusjonen om glyfosat. Det er også verdt å merke seg at det meste av forskningen på GMO gjøres av industrien selv.

Jeg kan leve med at Morten Myksvoll og jeg er uenige om mye, men jeg vil be ham om å gjøre et mer helhjertet forsøk på å forstå motstanden. Det holder ikke å avskrive den som en frykt for laboratorium og skepsis til vitenskap. For meg fremstår det som en hersketeknikk.

