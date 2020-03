Jeg er svensk og takknemlig for å bo i Norge nå

Her føler jeg meg trygg.

Følger ikke svenske myndigheter med på utviklingen i sør-Europa? spør Lou Lill Vevle. Foto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Lou Lill Vevle Svenske bosatt i Bergen

Sveriges statsepidemolog, Anders Tegnell, uttalte 25.3 at befolkningen i Norge er forsøkskaniner.

Som svensk statsborger gjør dette meg forferdelig opprørt og sint. Så slappe som tiltakene er i Sverige, er det nok heller den svenske befolkningen som er forsøkskaniner. Jeg har fulgt svensk TV, og debattene og informasjonen er kritikkverdig.

Statsepidemolog Anders Tegnell er den sentrale personen i Sverige bekjempelse av koronaviruset. Foto: Folkhälsomyndigheten

Er det virkelig mulig at Tegnell får lov til «å leke» med svenskenes liv og helse, nærmest uimotsagt? Hvilken verden er det han befinner seg i? Følger de ikke med på hva som skjer globalt, ikke minst i Italia og Spania? Har de ikke ansvar for borgerne?

De andre nordiske landene vedtar strenge tiltak, mens i Sverige går det meste som normalt. Er flokkimmunitet målet, på bekostning av mange menneskers død? Skremmende!

Jeg er svensk, men har bodd mange år i Norge. Det er jeg lykkelig for i dag. Her føler jeg meg trygg, og jeg vil takke Stortinget og regjeringen for de tiltakene de gjør, for oss.

De tar ansvar og er handlekraftige, de gir god informasjon om forholdsregler og status på sykdommen, antallet syke og døde. Takk til Norge!