Bloggerne må ta ansvar

DEBATT: Det er et sårt behov for strengere regler for markedsføring av kosmetiske inngrep.

ANSVAR: Vi ønsker oss ikke et samfunn som oppfordrer til å operere vekk eller endre på alt man ikke er 100 prosent fornøyd med. Det ansvaret ligger også på offentlige personer og influensere, skriver innsenderne, som blant annet viser til bloggeren Sophie Elise Isachsen (bildet). Foto: Helene Kjærgaard Sviland, Senkveld/TV 2

Emma Erlandsen Leder, Bergens Unge Høyre

Mille Christensen Fylkesleder, Hordaland Unge Høyre

Tirsdag forrige uke møttes bloggerne Kristin Gjelsvik og Sophie Elise Isachsen på Debatten på NRK. Der diskuterte de den pågående debatten om influensernes reklamering for plastisk kirurgi, og deres rolle som forbilder. Debatten viser et sårt behov for å få på plass et strengere regelverk for hva man skal få lov til å markedsføre.

Høyre vedtok på sitt landsmøte nylig å innføre et forbud mot markedsføring av kosmetiske inngrep, etter forslag fra Unge Høyre. Vi ønsker oss ikke et samfunn som oppfordrer til å operere vekk eller endre på alt man ikke er 100 prosent fornøyd med. Det ansvaret ligger på oss som enkeltmennesker, men også på offentlige personer og influensere.

Tenåringer har ofte bloggere og influensere som sine største forbilder. Det betyr at hva Isachsen skriver om og hvordan hun omtaler egen kropp og komplekser, er viktig og veier tungt.

Isachsen er absolutt ikke alene om å tidvis fremme et usunt kroppsideal som smitter over på ikke bare yngre lesere, men også godt voksne som sliter med selvbildet. Det er en hel bransje som må ta ansvar og endre seg.

Misforstå oss rett. Det er ytringsfrihet i Norge, og den enkelte har ikke et juridisk ansvar for hvordan andre reagerer på sine bloggposter. Men når man er blitt et offentlig fenomen, en rollemodell, har man makt. Og med makt får man også et samfunnsansvar. Man har et ansvar til å reflektere over hvordan budskapet blir oppfattet av andre, hvem de er og hvordan de lar seg påvirke.

Bidrar jeg til å styrke unge jenter? Eller forsterker jeg problemet?

Et reklameforbud er selvsagt ikke løsningen på hele problemet. Men det er grunn til at vi i Norge skal ha begrensninger for alkoholreklame og reklame rettet mot barn, men ikke begrensninger på markedsføring av kosmetiske inngrep.

Bloggere som lever av å selge dårlig selvbilde til sine følgere, må ta sitt samfunnsansvar. Ingen kan tvinge dem til det. Men vi kan i hvert fall gjøre det litt vanskeligere for dem å tjene penger på å undergrave det.

