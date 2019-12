Ikke vær naiv, Sylvi Listhaug

Legalisering av cannabis er nødvendig for å få et regulert marked.

SVARER STATSRÅDEN: Sannheten er at hasj og cannabis er nærmest helt vanlig blant ungdom i dag, skriver Solveig Hillestad (Unge Venstre). Foto: Privat

Debattinnlegg

Solveig Hillestad Leder, Bergen Unge Venstre

For oss som er unge og liberale er ikke motstand i kampen for legalisering noe nytt. Meningene er meget varierte og kontrastfylte, og det er en diskusjon med mye følelser på begge sider.

Dette kommer også frem i Sylvi Listhaugs leserinnlegg i BT 3. desember. Det er tydelig at hun bryr seg om ungdommers helse, som både mor og folkehelseminister. Mye av det hun skriver kan jeg godt kan si meg enig i.

Hun er nemlig farlig nær det aller største og viktigste argumentet til legaliserings-siden, men bommer likevel på målet.

FORBUDSLINJEN: Cannabis skal ikke legaliseres i Norge, skrev folkehelseminister Sylvi Listhaug i BT nylig. Foto: Faksimile BT 3. des. 2019

For Listhaug bruker de samme argumentene og statistikkene som legaliseringsforkjempere. Vi vet at å få tak i cannabis har blitt både enklere og billigere de siste årene. De siste ukene har vi hørt om hasj, cannabis og andre rusmidler solgt lavterskel over Snapchat. Det er altså ikke mer enn et tastetrykk unna for alle med en smarttelefon. Dersom man vil ha det, vil man få det. Legalisert eller ei.

Listhaug kommer også med et annet godt poeng: «Samtidig har cannabisen blitt mye sterkere og dermed farligere de siste årene». Faren med dagens rusmarked er at det ikke er regulert, og at man derfor ikke har kontroll på verken hvem som selger og kjøper, eller hva som blir solgt og kjøpt.

For vi har et rusmarked i Norge i dag. Jeg kan vise til samme sitat som Listhaug, sagt av en elev ved Nordahl Grieg vgs.: «Narkotika er så latterlig lett å få tak i, og det er en stor del av festkulturen på videregående».

Sannheten er at hasj og cannabis er nærmest helt vanlig blant ungdom i dag. Derfor er det naivt å tro at dagens lovverk er løsningen – det er tydelig at det ikke fungerer. I dag kan hvem som helst, når som helst, få tak i cannabis og andre stoffer. Det gir grunn til bekymring.

At Sylvi Listhaug besøker Nordahl Grieg for å høre om rusforebygging, er positivt. Kjentmann-ordningen har forstått det; det er hjelp, og ikke straff, som er løsningen. Legalisering vil bidra til dette. Da vil det blir lettere å få tak i informasjon, lettere å få tak i trygge alternativer, og det vil bli lettere å spørre om hjelp.

I dag er markedet styrt av bakmenn som vil tjene penger, man har ikke kontroll på innholdet i cannabisen man kjøper, og spør man om hjelp, står man i fare for å bli kriminalisert. Det tjener ingen på.

At legalisering betyr regulering, burde ikke være noe nytt for folkehelseministeren. Det er nettopp det systemet vi har i dag for salg og bruk av både røyk, snus og alkohol. Det er ikke slik at noen av disse alternativene er helsemessig gode – likevel er det legalt.

Derfor kan man i dag kontrollere dette markedet, og gjøre det mye tryggere å både kjøpe og bruke et av disse rusmidlene. Listhaug har sagt det selv: I Norge drikker vi alkohol.

Det hun tilsynelatende ikke har forstått, er at i Norge røykes det også cannabis, til tross for at det er ulovlig. Forskjellen på de to er at salget av alkohol er regulert – og at man derfor har fungerende aldersgrenser, åpningstider og kontroll over hva som blir solgt.

Salget av cannabis i dag er langt fra like bra kontrollert, men det blir likevel solgt – til alle døgnets tider og til alle som ønsker det. Løsningen på problemet er derfor ikke å fortsette slik som i dag – det er åpenbart ikke hensiktsmessig.

Som folkehelseminister har Sylvi Listhaug et stort ansvar for å bevare nettopp helsen til folket. Derfor er det skuffende at hun velger å ta et så steilt standpunkt til legalisering. Vi ser at dagens ordning ikke fungerer, og vi vet at noe må endres.

Jeg kan bare håpe at Sylvi Listhaug, som mor og folkehelseminister, også snart vil forstå det.

