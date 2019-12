Selvsagt kommer flyktningene for å få et bedre liv

Vi må ikke glemme vår egen historie.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

ET BEDRE LIV: Daglig tar flyktninger den farlige veien over Middelhavet for å skaffe et bedre liv til seg og familien sin. Hvorfor kan vi ikke ta imot dem? spør innsenderen. Foto: Olmo Calvo, TT NYHETSBYRÅN

Debattinnlegg

Ragnhild Irene Meijer Bergen

Vi hører stadig vekk om flyktninger og asylsøkere som kommer hit med økonomiske motiver.

Sist er saken med Gunnar Stålsett, som har hatt en vaskehjelp ansatt som hadde fått avslag på asylsøknaden sin. Og han risikerer fengsel for dette. Hjerteskjærende, spør du meg.

Det har vært folkevandringer før i verden, og flere vil vi se. I årene 1830 til 1920 utvandret 800.000 nordmenn, mesteparten til Amerika, men også til andre land og verdensdeler. Det var en tredjedel av befolkningen. Hva ville vi kalt dem i dag? Innvandrere med økonomiske motiver? Det var uten tvil hovedgrunnen.

Det var stor forskjell på fattig og rik. En husmann fikk tildelt et jordstykke oppi fjellom som han måtte rydde for å bygge en enkel bolig til seg og familien sin. Dette arbeidet måtte han bedrive etter 15 timers arbeid daglig hos bonden han sorterte under. Men dette synes nordmenn å ha glemt.

I Middelhavet ser vi daglig båtflyktninger som prøver å komme seg til Europa for å skaffe et bedre liv til seg og familien sin. Noen drukner på veien, andre blir stuet inn i leirer med uverdige forhold. Hva skal vi gjøre? Lage en mur rundt Europa og skyte dem ned? Hvorfor kan vi ikke ta imot dem?

For noen år siden var jeg i Marokko, og på en busstur så vi hvordan mange levde; det var blikkskur på blikkskur, så langt øyet kunne se. Men det var masse TV-antenner. De ser hvordan vi lever, selvfølgelig vil de også ha et slikt liv for seg og sin familie.

Vi må huske på hvorfor mange i afrikanske land lever i fattigdom. Det er ikke tvil om at kolonimaktene har røvet mye av deres ressurser. Har ikke vi et ansvar? For ikke snakke om slavehandelen for noen hundre år siden, det var vel også norske båter som fraktet slaver, noe som ga grunnlag for senere velstand for disse.

Folk flykter fra krig og umenneskelige forhold. Hvor er medmenneskeligheten i dag?

Publisert: Publisert 8. desember 2019 20:23