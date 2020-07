Takk og lov for videochatten!

Johanne Wold skriver om storfamilien som møttes mye oftere i koronatiden – digitalt. Foto: Privat

Debattinnlegg

Johanne Wold Stokke

«Kan me feisteima?»

Det er den koseligste meldingen jeg har fått i løpet av koronatiden. Da tiltakene var på det strengeste og vi måtte holde oss hjemme, var dette en nærmest daglig melding fra kusinen min på syv år.

I et hus på Vestlandet satt hun like spent og entusiastisk hver dag og ventet på at den fjorten år eldre kusinen på Østlandet skulle ta telefonen.

Ansiktet tett opp til kameraet og et stort smil. Timevis med face timing var i gang.

I starten var det mye å prate om, for vi hadde ikke møttes på lenge. Etter hvert som ukene gikk, og det ikke skjedde stort i løpet av koronadagene, ble vi plutselig tomme for ting å snakke om. Det gjorde ingenting, for da var syvåringen rask til å spørre: «Skal me gjer da me syns e så gøy?»

Begge gikk inn på Meldinger og begynte å sende emojies til hverandre. Jeg har aldri fått utforsket emoji-verden så godt som i denne tiden. Smilefjes, delfin, skilpadde, regnbue, hjerte og snømann er god underholdning for både barn og voksne.

Hvis vi hadde mye energi og ville finne på noe ekstra gøy, lekte vi Kongen befaler eller Henteleken. Den lille jenten i vest var så klart alltid kongen, og i Henteleken sa hun at runden ikke telte hver gang jeg klarte å hente «tingen» først.

Andre ganger var det stille i lang tid, og kameraet hennes kunne være av. Når jeg spurte hva hun holdt på med, svarte hun at hun spilte. Og det var helt greit. Vi trengte ikke prate og underholde hverandre hele tiden. Det var godt å bare ha noen der.

Da ble man litt mindre alene.

Det beste jeg vet er når storfamilien samles. Dessverre skjer ikke det så ofte, for mine foreldre har valgt å bosette seg på Østlandet, mens store deler av slekten bor på Vestlandet.

Heldigvis har denne rare og uforutsigbare tiden brakt med seg noen goder. Jeg har «møtt» familien min mye mer enn jeg pleier. Da vi måtte holde oss hjemme, puslespillet var ferdig puslet, alt i kokeboken bakt og alle serier sett, ble videochat redningen.

Storfamilien samlet seg mange ganger på videochat. Det ble mye snakking i munnen på hverandre og en del tekniske problemer for den eldre generasjon, men det viktigste var at vi fikk sett hverandre og delt stort og smått.

En dag startet mormor videochatten. Selv om vi har en egen gruppe for familien, klarer hun alltid å lage en ny med rare kombinasjoner av svogere, barnebarn og døtre. Denne gangen besto gruppen av barnebarna.

Vi tok telefonen og ventet på at mormor skulle si noe. Det kom ingenting. Hun bare satt og så på oss med et smil om munnen. Å se barnebarna hjalp litt på ensomheten og savnet.

Alle kom med en oppdatering, og mormor sa fornøyd «ha det» en stund senere. Dagens sosiale dose var fylt opp.

Videochat har ikke bare brakt med seg glede og sosialisering. Gjennom dette digitale verktøyet har jeg også opplevd noe av det mest triste i løpet av denne perioden.

Kort tid før koronakrisen snudde opp ned på hverdagen vår, fikk morfar plass på sykehjem. Morfar har Parkinson og med det følger blant annet demens. Det var vemodig at han hadde blitt for syk til å bo hjemme, og det var vanskelig for alle i familien å innse at dette var det beste.

Sist gang jeg så han, var noen uker før korona kom til Norge. Da husket han oss alle, men ble mer og mer surrete når det kom til å vite hvor han var, og han måtte ha hjelp til det meste.

Da vedtaket om å stenge sykehjemmene for besøk kom, gikk det fort nedover med morfar. I det ene øyeblikket hadde han god forståelse for koronaviruset, men i det neste var han mutt og kunne ikke forstå hvorfor han ikke fikk besøk. Forlatt på et sykehjem. Mormor og de fem døtrene satte opp ordninger, slik at han skulle få minst én telefonsamtale om dagen.

For hver samtale forsvant han mer og mer.

Omtrent en måned inn i koronatiden, fikk mamma og jeg endelig muligheten til å være på face time med ham. Det som møtte oss var en tynnere, mumlende og fjern versjon av morfar.

Han var blitt en skygge av seg selv. Han verken uttrykte gjenkjennelse eller glede over å se oss, men jeg valgte å håpe at synet av oss varmet hjertet hans litt. Da samtalen var over, gråt vi. Vi satt igjen med en følelse av at de strenge og nødvendige koronatiltakene uheldigvis gikk sterkt utover vår kjære morfar og pappa.

Isolasjonen fra familie og kjente gjorde at sykdommen forverret seg mye fortere enn vi hadde sett for oss.

«Eg vil berre gi han ein klem», sa mamma fortvilet.

Vi kan kjenne på gjensynsglede, bli underholdt og få litt selskap gjennom videochat. Det er bra nok for en stund. Likevel kan det ikke erstatte det sosiale nærværet og den varme, gode klemmen.