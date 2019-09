Det er for sent å bekymre seg for snikislamisering, Siv

Kjære Siv Jensen. Jeg ser du er bekymret for snikislamiseringen.

UTSATT: Alle tallene dere bruker er arabiske, og mye av matematikken er skapt eller videreutviklet av muslimene, skriver Svein Erik Rastad til finansminister og Frp-leder Siv Jensen. Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Debattinnlegg

Svein Erik Rastad

For mindre enn 2 timer siden

Men du er vel litt sent ute. For denne snikislamiseringen har pågått lenge, i mange hundre år allerede. Minst.

Du er utsatt selv, på jobben. Alle tallene dere bruker er jo arabiske, og mye av matematikken er skapt eller videreutviklet av muslimene, som deretter lurte det inn i Europa, via Spania var det vel. Algebra bør vel fjernes fra pensum i norske skoler. Romertall hadde kanskje vært å foretrekke?

Kaffemaskiner har vi på alle arbeidsplasser, og ingen drikker mer kaffe enn vi nordmenn. Men den var det jo de muslimske tyrkerne som lurte inn i Europa. For da de oppga beleiringen av Wien, lot de visstnok noen sekker med kaffebønner ligge igjen. Dermed var det gjort. Det må vel betegnes som den mest vellykkede snikislamiseringen noensinne?

Liker du tulipaner? Muslimene har jo tydeligvis lurt hollenderne trill rundt. Du spiser vel ikke kalkun? Det er ikke uten grunn at amerikanerne kaller favorittmaten til Thanksgiving for «turkey». Snikislamisering igjen.

Epler dyrker vi i alle hager og i stor stil, ikke minst på Vestlandet. Eplet er viktig for kosthold og folkehelse. Men alle eplene nedstammer fra Alma Ata (som betyr eplets far). Eplet symboliserer selve skapelsen og befruktningen, så syndefallet er vel også et eksempel på snikislamiseringen.

Vi bør nok passe oss.

Publisert 19. september 2019 20:28