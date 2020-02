Dra til sjøs, bergensungdom!

Jeg drømte om dagen da jeg kunne mønstre på for første gang.

Publisert Publisert Nå nettopp

Siv Remøy-Vangen dro til sjøs som 16-åring. Hun jobbet 28 år som skipsmegler hos Odfjell Tankers, her på seilas fra Aarhus til Antwerp. Foto: Privat

Debattinnlegg

Siv Remøy-Vangen Daglig leder, Maritime Bergen

Som ung jente skuet jeg ofte utover fjorden fra kjøkkenvinduet for å speide etter fiskebåtene som skulle komme inn etter flere ukers til sjøs. Drømmen var at jeg en dag også skulle være en av dem som, med nyinnkjøpte gummistøvler, kunne mønstre på og tjene min hyre.

Som forventningsfull 16-åring var det endelig min tur; seks timer på – seks timer av, med støvler, kjeledress og oljebukse. Etter syv uker gikk jeg i land, rik på nye erfaringer og med fem kilo ekstra i sekken. Vi hadde det godt om bord.

I fjor var det ingen næringer som hadde høyere vekst i antall stillingsutlysninger på Finn.no enn den maritime. Her steg det med hele 51 prosent, ifølge Finn.no sin årlige jobbrapport. Sysselsettingen er altså på ny i vekst.

For kun få år siden førte oljekrisen til skip i opplag, permitteringer og oppsigelser for de norske selskapene innen den maritime næringen. Nå ser det omsider bedre ut for rederiene. Kontrakter signeres, offshoreredere ansetter igjen og mange skip tas ut av opplag.

Rederiene skriker i år etter lærlinger, og opplæringskontorene estimerer at næringen vil mangle cirka 100 lærlinger. For få har søkt på maritime fag på videregående de siste årene, slik at det nå er stor mangel på kandidater.

I Bergen har vi f.eks. Bergen Maritime videregående skole. Hvis du velger teknikk og industriell produksjon, kan du for eksempel gå videre på maritime fag, Industriteknologi eller brønnteknikk. Har du en elektriker i magen, kan du bli maritim elektriker; en god base i en næring som skal bli helelektrisk.

Siv Remøy-Vangen Foto: Cecilie Bannow

Selv om jeg ikke lenger seiler på de syv hav, er havet like fullt blitt min arbeidsplass. For i maritim næring trengs det både sjøstjerner og landkrabber. I dag finnes titusenvis av mennesker som jobber med maritime oppgaver fra land, som for eksempel verftsarbeidere, skipsmeglere eller skipsdesignere. Ungdommen får store utviklingsmuligheter, hvor man kan jobbe i Bergen med verden som arbeidsplass.

I tillegg har Norge tatt globalt lederskap i utviklingen av grønn teknologi for en bærekraftig maritim næring. Mange kjenner den norske sjømannens stolte historie og tror at det er et ferdigskrevet kapittel. Men det stemmer ikke, langt derifra.

Nå trenger vi ungdom til å bygge, utvikle og seile fremtidens miljøvennlige skip. Vi oppfordrer derfor ungdom fra og rundt Bergen, som om kort tid skal velge videregående opplæring, om å velge maritime fag og dra til sjøs.

Frem til det store valget om videregående opplæring skal gjøres 1. mars, har vi en klar oppfordring til ungdommen: Dra til sjøs!