Umusikalsk blanding av konsert og klima

Hvorfor krever Harmoniens lederskap at vi i publikum skal forholde oss til klimapolitikk?

Publisert Publisert Nå nettopp

Musikken har et eget språk og kan ikke tas til inntekt for spesielle løsninger i samfunnsspørsmål, mener Nanna Kildal. På bildet saksofonist Marius Neset og dirigent Edward Gardner. Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Nanna Kildal Musikkelsker

Jeg er glad i musikk og i Bergen Filharmoniske Orkester. Torsdag 5. mars ble det annonsert en konsert som jeg gledet meg spesielt til: Den spennende musikeren Marius Neset skulle urfremføre sin saksofonkonsert med symfoniorkester. Og jeg ble ikke skuffet! Konserten ble en fantastisk opplevelse.

Men ikke alt var fantastisk den kvelden. Det øyeblikket konsertkvelden skulle starte med Ravels dramatiske «La Valse», kom det en mann inn på scenen som begynte å snakke om klimaet og en togtur han tar fra Oslo til Bergen.

Foran full Grieghall, 2200 mennesker som gleder seg til en musikalsk opplevelse, beskriver han en tur gjennom Østlandets «kjedelige daler» til stadig bedre opplevelser over fjellet, som kulminerer med ankomsten i hjembyen Bergen.

Les også Les BT anmeldelse av konserten: «Musikalske klimaendringer»

Det var en merkelig hendelse, jeg følte meg hensatt til barneskolens undervisning – men uten å forstå noe. Heldigvis hadde jeg et program der jeg kunne lese at mannen var professor i geovitenskap og klimaforsker.

Hva hadde så forskerens fortelling, som ble fulgt av to andre korte, like uforståelige klimafortellinger senere i konserten, å gjøre med den musikken vi skulle høre? Ifølge programmet har Harmonien inngått et samarbeid med Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Nanna Kildal Foto: Privat

Men hvordan kan dette samarbeidet begrunne slike forstyrrelser av det som skulle være en enestående musikalsk opplevelse? Musikk er jo abstrakt, den transcenderer tid og sted og frigjør oss fra verden; den slipper følelsene løs.

Likevel krever Harmoniens lederskap at vi, publikum, skal forholde oss til klimapolitikk! Og ikke bare det, de pålegger oss også en bestemt holdning! Én ting er programmusikk der komponisten skildrer utenommusikalske fenomener, gjerne ledsaget av en tekst i programmet.

Men her har Harmonien gått et skritt videre ved å inkludere tre pedagogiske innlegg i konserten – muligens for å sikre seg at musikken ble oppfattet «riktig».

Dermed har de imidlertid oversett det essensielle ved all musikk: at den har et eget språk og dermed ikke kan oversettes eller tas til inntekt for bestemte løsninger på samfunnsmessige problemer. Og for ordens skyld: Jeg er ingen klimafornekter, men en musikkelsker.