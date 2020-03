Ingen er tent med eit barnevern som aldri vert «sett i korta»

Trykket frå media har gjort oss reddare for å delta i debatten.

Debattinnlegg

Bjarte Gangeskar Barnevernsleiar i Stad kommune

Eg får ofte spørsmål om korleis det er å jobbe i barnevernet. Nokre spør fordi dei har merka seg alle medieoppslaga om personhets, dommar frå Den europeiske menneske­retts­domstolen (EMD) og kritikk frå både «høg og låg.»

Andre igjen spør fordi dei tenkjer at det må vere belastande å møte alvorlege skjebnar, samstundes som ein skal ta avgjersler som kan prege livet til folk, både på godt og vondt.

Eg kan sjølvsagt ikkje svare på vegner av andre enn meg sjølv, men mitt svar vil vere: «Takk som spør. Å jobbe i barnevernet er meiningsfullt og utfordrande, og det er ingen grunn til å synest synd på meg».

Ein kvardag i barnevernet betyr møte med foreldre og barn som er med og tek tak i eigne liv. Foreldre og barn som trass i dramatiske historier, klarar å reise seg. Foreldre som samarbeider, og klarer å fokusere på kva som er best for barna.

Dette trass i det må vere ekstremt belastande å skulle ta omsyn til vanskane i sitt eige liv, samstundes som ein skal handtere eit hjelpeapparat som ofte er byråkratisk og lite koordinert. Eit hjelpeapparat som altfor ofte møter komplekse problemstillingar ved å skyve problema mellom seg. Eit hjelpeapparat eg er ein del av.

Vi møter born som er utsette for grov omsorgssvikt, rusmisbruk, vald og overgrep. Det kan vere pappaen som rusar seg og utøver vald mot mor.

Det er og møte med born som fortel at dei vert utsette for vald, eller seksuelle overgrep under samvær. Det kan vere ei mor som ikkje har styrke nok til å starte, eller stå i prosessen med å stoppe det same samværet. Kanskje blir ho ikkje trudd?

Det viktigaste arbeidet skjer i møte med desse menneska. Samstundes er det eit veldig byråkrati involvert. Det skal tilvisast, det skal gjennomførast tilrettelagde avhøyr, det skal innhentast informasjon, skrivast vedtak, lagast planar og dokumenterast.

Advokatar vert involverte, saker skal sendast til fylkesnemnd og rettsapparat, vitne skal varslast, tiltak skal setjast i verk og følgjast opp.

Det skal rekrutterast fosterheimar og tilsynsførarar. Borna skal få høve til medverknad. Oppi alt dette har vi og eit oppfølgingsansvar for dei foreldra som eit forslag om tvangsvedtak også rettar seg mot.

Dette er krevjande, og vi strekkjer ikkje alltid til. Vi har ikkje alltid nok kompetanse, nok tid og nok ressursar. Men slik er det overalt i det offentlege. Kva tid høyrde du om ein offentleg instans som sa seg nøgd med ressurssituasjonen?

Dette er sjølvsagt ikkje eit argument for å la vere å satse på barnevernet. Det er meir eit argument for at ein ikkje skal krisemaksimere og gjere tenesta meir spesiell enn den faktisk er.

Mi oppleving er at mange barnevernstenester treng meir ressursar. Men det er og mange tenester som kontinuerleg må jobbe med korleis ein brukar dei ressursane ein har, mi teneste inkludert.

Trykket frå media, og ikkje minst frå sosiale medium, har gjort noko med oss som arbeider i barnevernet. Vi er blitt reddare for å delta i debatten.

Vi viser ikkje lenger den same stoltheita for fagutøvinga vår. At pressa set søkjelys på sakene i EMD og stiller spørjeteikn ved både system og praksis, må ikkje berre tolast, det er heilt naudsynt.

Eit barnevern som aldri vert «sett i korta» er ingen tent med, aller minst barna. Så skulle eg sjølvsagt ynskje at pressa og dei argaste kritikarane av og til var litt meir nyanserte, og litt meir opptekne av å få fram realitetar og alternativ.

Hetsen i sosiale medium og sjikane retta mot enkeltpersonar er vanskelegare å takle. Vi skal tole kritikk, vi skal tole frustrasjon, men vi skal ikkje tole omfattande personleg sjikane og trugsmål. Vi skal i alle fall ikkje tole at familiane våre vert utsette for slikt.

Å samstundes skulle lære av den konstruktive kritikken og forsvare seg mot den destruktive kritikken er svært krevjande.

Men begge delar er naudsynt. Igjen, takk for at du spør meg om jobben min. Det er mitt håp at fleire spør og viser reell interesse for svara.