Norske tiltak mot korona virker altfor milde

Jeg er ikke en medisinsk fagperson, men basert på kontaktene mine i Kina, er jeg sterkt bekymret.

Publisert Publisert Nå nettopp

Lei Wang Hodneland er kritisk til norske myndigheters håndtering av koronaepidemien. Foto: Privat/Paul S. Amundsen

Debattinnlegg

Lei Wang Hodneland Fana

Jeg er en vanlig mor i Bergen som har bodd her i over 20 år. Siden jeg er fra Kina, har jeg fulgt nøye med på spredningen av koronaviruset, som har nådd Norge og Bergen.

Det har lenge vært hevdet fra mange i mediene at Covid-19 arter seg omtrent som influensa. Men ifølge WHO er dødeligheten over 3 prosent, mot cirka 0,1 prosent for vanlig influensa. Det vil si cirka 30 ganger så høyt.

Er ikke dette noe som gir bekymringer?

Jeg har lest at helsevesenet forbereder seg på at inntil 25 prosent av befolkningen i Norge kan bli smittet, og at rundt 20 prosent av de smittede vil trenge sykehusopphold. Med andre ord risikerer vi at 268.000 mennesker må legges inn.

Har norske sykehus kapasitet til å behandle så mange? Hva med andre kronisk syke? Hvilke prioriteringer blir det?

Det virker som strategien i Norge er at man uansett ikke kan unngå epidemien, uansett konsekvenser. Er dette korrekt?

Jeg leste at fagdirektør på Ullevål sykehus sa at sykdommen er mest smittsom når man har symptomer. Fra Kina opplyser man imidlertid at viruset kan smitte selv i inkubasjonstiden, og det er mange smittede som ikke har symptomer. Hva skal jeg tro?

Jeg leser også at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler å bruke munnbind. Kinesiske og koreanske leger mener igjen det motsatte. Virus smittes gjennom dråper, og munnbind kan hindre dråpesmitte.

Les også Her kan du følge koronautbruddet direkte på bt.no

Det hevdes at den som er syk, bør bruke munnbind for å unngå å smitte andre. Hvordan kan man være vite om man er smittet med koronaviruset eller med influensa?

Dersom man kan smitte andre før man selv blir syk, er det ikke da mye tryggere at alle går med munnbind? Hvor er beredskapen?

Vi leser at mange i Bergen er i karantene. Jeg forstår at deres nærmeste fremdeles har behov for å handle mat, men jeg vil gjerne vite om de går i samme butikken som jeg pleier å gå i, og om barna deres går på samme skolen som mine unger. Jeg ønsker å kunne ta forholdsregler.

I dag var jeg hos fysioterapeut. På venterommet satt en dame ved siden av meg som fortalte om sin reiseplan i ukene som kommer. Jeg ble bare mer og mer skremt.

Statsministeren ønsker at verden skal gå som vanlig og ikke la viruset stoppe oss. Ja, jeg forstår det er viktig å holde samfunnet i gang, men her er dødsraten over 3 prosent.

Er ikke karantenetiltakene i Norge til nå altfor milde i lys av dette?