Hva er det som får sjåførene til å ta slike sjanser?

Publisert: 21. november 2019

FARE: Noe må gjøres med alle trailerne med dårlige dekk, mener innsenderen. NTB scanpix (Illustrasjonsfoto)

Debattinnlegg

Anne-Elin Dale Øygarden

År etter år skjer det. Utenlandske trailere blir den store skrekken til alle oss som ferdes på norske veier. Like sikkert som at vinteren kommer, vises skrekkvideoer på TV.

Her ser vi store trailere komme seilende på sommerdekk, skliende i veibanen, helt ute av kontroll. Det er ikke bare traileren som er i fare for å bli knust, men også alt som kommer i veien for dens ville ferd.

Det verste er uten tvil at menneskeliv går tapt i slike grusomme ulykker. Noen blir ødelagt for livet, og familier mister sin forsørger, sin far, sin mor, sønn eller datter. Hvor mange skal måtte oppleve dette før tiltak blir satt i verk? Vi må få gjort noe for å hindre disse ulykkene.

Hvorfor kommer de på sommerdekk eller andre dårlige dekk? Er det økonomi som er årsaken til det? I så fall, kan vi nordmenn være litt skyld i dette selv?

Er det vi som ønsker å handle billigst mulig, slik at leverandøren må bruke dårlige trailere med dårlige dekk? Er vi med på å friste sjåføren til å ta slike sjanser? Ikke vet jeg, jeg prøver bare å finne svar.

De som har ansvar for trafikken og veiene våre, må gjøre noe med dette problemet. De må gå fra ord til handling. Alle kjenner til dette. Dette koster det norske samfunnet dyrt, både i tap av menneskeliv og økonomisk sett.

Kjære myndigheter: Gjør noe, vi som ferdes på veien står alle i fare for å bli den neste som blir truffet av en slik trailer.

