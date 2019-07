La turistene bruke hele byen!

Det mangler ikke plass i Bergen. Det mangler bare publikumslogistikk.

DELT BY: Midt på Torgallmenningen går skillet mellom turistenes Bergen (til høyre) og resten av byen, skriver innsenderen. I områdene til venstre for skillet er sommeren lavsesong. Bjørn Erik Larsen/Jon Tufto

Heine Johansen Daglig leder i Don Pippo og 8.-kandidat for Bergen Venstre

Den første torsdagen i juli var det som å slå av en bryter. Fra en dag til den neste hadde stedet jeg driver kanskje 60 prosent mindre gjester. Ikke at det er noe dramatisk med det. Det kalles bare fellesferie.

De fleste som driver publikumsrettet næring i Bergen, enten det er butikk eller serveringssted, vet at det går en usynlig linje midt over Torgallmenningen. De som befinner seg sør for denne, i retningen mot Johanneskirken, har absolutt lavsesong i fellesferien. De som befinner seg nord for streken, har de travleste ukene i året.

NYTT GREP: Heine Johansen vil spre turistene også til gatene sør for Torgallmenningen. Guro Valland (arkiv)

Bryggen og de omkringliggende områdene er overfylt gjennom sommeren. Turistene står i fare for å sakte, men sikkert å slite i stykker verdensarven vår. Samtidig er den andre halvdelen av byen folketom.

En venn av meg driver to kafeer med tilnærmet likt konsept på hver sin side av byen. Ti måneder i året har de omtrent samme belegg. Om sommeren stopper imidlertid den som ligger på den sørlige siden helt opp, mens den andre begynner å koke. Det mangler ikke plass i Bergen. Det mangler bare publikumslogistikk.

Jeg gikk tur fra Svartediket til Fløyen over Rundemanen hin dagen. Hele veien er godt skiltet, og det er lett å forstå hvor man skal gå. Skiltingen for turistene som kommer til Bergen sentrum, er nesten ikke-eksisterende.

Fra cruisehavnen og hurtigruteterminalen er det piler malt ned i veien med påskriften «city centre», som leder utenom de fleste serveringsstedene og ned til Turistinformasjonens lokaler på Bryggen. Ellers er det dårlig fatt.

Det er mange ting som bør gjøres for at vi skal vise frem hele byen vår, og ikke bare en liten del. Men en billig og svært effektiv begynnelse ville være å sette opp skilting etter modell fra Byfjellene, gjerne med morsomme fakta underveis, slik at turistene blir lettere oppmerksom på at steder som Akvariet, Johanneskirken, museene på Nygårdshøyden og ikke minst den flotte Muséhagen finnes.

Det er en billig investering for å løse opp i floken på Bryggen, og ikke minst for å gi bedre vilkår for den halvdelen av byen som har lavsesong et par steinkast unna.

Publisert 19. juli 2019 14:47