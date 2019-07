Det er en lang humortradisjon å lure folk

DEBATT: Å trekke inn begrepet falske nyheter i denne saken er å trivialisere et alvorlig samfunnsproblem.

STORE MAKTFAKTORER: Medieinstitusjoner er store maktfaktorer i samfunnet, og må finne seg i å bli ledd av på linje med andre institusjoner, skriver redakør i NRK P3, Camilla Bjørn(bildet). Ole Kaland / Digitalkamera

Camilla Bjørn Redaktør i NRK P3

I en kommentar i BT 24. juli retter Morten Myksvoll kritikk mot NRK P3s sommerstunt mandag. Han mener stuntet avdekker en nedlatende holdning til lokaljournalistikken.

Bakteppet er at P3sommers reportere skulle sjekke hvor lett det er å få oppmerksomhet i lokalmediene i fellesferien. Tre stunt ble utført i Drammen.

Det svenske flagget ble heist opp på bybroen, en billettautomat på togstasjonen ble tapetsert med NSB-logoer og på Bragernes torg ble det satt en gresk statue.

Drammens Tidende (DT) omtalte to av stuntene.

På tampen av direktesendingen oppklarte vi stuntene overfor DTs journalist. Han lot seg intervjue i sendingen og tar det hele, tilsynelatende, med godt humør. Dessverre er ikke avisens nyhetsredaktør Espen Sandli eller BTs kommentator like blide.

Det blir hevdet at det at vi i P3 tror at dette ikke er ordinære saker for en lokalavis, viser en nedlatende og elitistisk holdning til lokaljournalistikk.

Videre skriver Myksvoll at sakene hadde vært fine, de, om de bare ikke hadde vært basert på en NRK-løgn. Hvor ligger NRK-løgnen i det som skjedde i Drammen mandag?

P3sommers reportere gjorde lettbente stunt rundt om i byen. En av reporterne er fra Drammen, og radiosendingene bærer preg av at dette er gjort med varme, humor og kjærlighet for lokal engasjement.

Å trekke inn begrepet falske nyheter i denne saken er å trivialisere et alvorlig samfunnsproblem. At en lokalavis dekker noe som virker å være et sommerstunt i byen deres, hvorfor skal ikke det være en god lokalsak?

Myksvoll skriver at i jakten på å være kul og nyskapende, har NRK flyttet humoren over i en annen sjanger. Vi gjorde ikke dette for å være «kule og nyskapende». Det er en lang humortradisjon å lure folk.

Vanlige folk, institusjoner, bedrifter og av og til mediene blir mer eller mindre vellykket forsøkt tatt med på en spøk de ikke vet at er nettopp det. Noen blir sinte, andre tar det med godt humør.

Begge reaksjoner kan man forstå.

Overordnet er det naturligvis viktig og riktig å drive humor og satire med mediene. Medieinstitusjoner er store maktfaktorer i samfunnet, og må finne seg i å bli ledd av på linje med andre institusjoner med stor påvirkning på våre liv.

