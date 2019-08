Jeg er tjukk, men digger meg selv

DEBATT: I ni av mine 19 år har jeg levd på allslags dietter og slankepiller og ikke gjort annet enn å drømme om å være tynn.

NOK ER NOK: I 18-årsalderen fant jeg ut at nok var nok. Alle disse diettene og hatet mot meg selv hadde ikke ført til noe annet enn at jeg gikk opp i vekt, skriver Sonja Iren Ebbesen Johnsen. Privat

Sonja Iren Ebbesen Johnsen Kroppspositivist

Jeg har alltid vært overvektig. Jeg var en tjukk jentunge og har vært tjukk siden. Jeg husker ikke når jeg skjønte at det å være tjukk var noe negativt, men glemte det aldri siden.

Helt siden jeg gikk i niende klasse, har jeg prøvd alle dietter som finnes. Jeg byttet ut mat med shaker, jeg sluttet å spise på skolen, jeg prøvde lavkarbo og 5:2-dietten. Jeg prøvde å bare spise grønnsaker en hel uke og frukt en annen.

Ja, jeg prøvde alt mulig.

Alle diettene endte i oppkast, sukkersjokk, hat, tårer og sinne. Jeg trente tre ganger om dagen i mitt andre år på videregående. Jeg fikk ikke med meg noe på skolen, for alt jeg gjorde var å trene og sove.

I 18-årsalderen fant jeg ut at nok var nok. Alle disse diettene og hatet mot meg selv hadde ikke ført til noe annet enn at jeg gikk opp i vekt.

Sonja Iren Ebbesen Johnsen. Privat

Nå har jeg jobbet i et år for å prøve å like meg selv uansett om jeg er tjukk. Og jeg har klart det. Jeg spiser sunt, koser meg innimellom og trener flere ganger i uken. Forskjellen nå er at jeg gjør dette for å føle meg bedre og sunnere, ikke fordi jeg har behov for å se ut slik som samfunnet vil jeg skal se ut.

Jeg er blitt kroppspositivist. Jeg er stolt av kroppen min og legger ut mange bilder av meg selv på Instagram.

Jeg nekter å slutte å spise. Jeg vil ikke trene hele dagen og bli deprimert, bare fordi noen der ute føler de har rett til å kalle meg lat, usunn, ekkel og farlig.

At man er tjukk, betyr ikke at man misbruker mat. Det betyr ikke at man er en sofagris, eller putter i seg en pose smågodt eller potetgull hver kveld. Om jeg hadde gjort det, har jeg uansett ikke fortjent alle disse jævlige kommentarene noen slenger ut på min instagram-konto.

Vi har større problemer her i verden enn at også tjukke jenter legger ut bilde av seg selv i bikini.

Vi er alle forskjellige, og det er bare så fantastisk. Se på deg selv slik du ser på de du elsker. Prøv å akseptere andre uansett hvilke valg de tar i livet.

Jeg digger meg selv akkurat slik jeg er.

