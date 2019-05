Å lære av sine feil

Listhaug må nå vise at hun mener alvor når hun blir utfordret på å ta avstand fra hatretorikk.

ANSVAR: Erna Solberg må med dette vært helt trygg på at Listhaug har lært av sine feil fra forrige gang hun var statsråd, skriver Knut Arild Hareide. byoutline Cornelius Popppe, NTB scanpix

Knut Arild Hareide Tidligere leder Kristelig Folkeparti

I dag ble Sylvi Listhaug (Frp) utnevnt som ny som statsråd i Solberg-regjeringen. Med denne utnevnelsen har også Erna Solberg (H) tatt et betydelig ansvar. Solberg må med dette vært helt trygg på at Listhaug har lært av sine feil fra forrige gang hun var statsråd.

Listhaug må nå vise at hun mener alvor når hun blir utfordret på å ta avstand fra hatretorikk. Det ligger et særlig ansvar på regjeringen å bruke ord som ikke splitter, men forener.

Så sier noen: Det er bare ord. Bare retorikk. Bare sosiale medier. Men vi vet bedre. Vi vet at ord skaper handling og holdning. Vi vet at ord gjør noe med oss. Vi vet at ord endrer oss. Og at de endrer Norge.

Jeg forstår de mange som i dag reagerer på denne utnevnelsen.

Innlegget ble først publisert på Hareides Facebook-side.

