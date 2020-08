Vy taper kunder og penger på billettsystemet

I dag får kunder beskjed om at en strekning er utsolgt, selv om det er nok av plasser på toget.

Jernbaneselskapets app er for dårlig, skriver professor Pinar Heggernes. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Pinar Heggernes Professor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Jeg bor i Bergen og har hytte på Ustaoset. Jeg bruker flittig toget på denne strekningen og har utsikt til toget fra hytten.

Togene kjører forbi nesten tomme, samtidig som det ofte er vanskelig å finne billetter når man forsøker å kjøpe togreise på nettet eller via Vy-appen. Man får beskjed om at strekningen er utsolgt, selv om det er nok av plasser på toget. Hvordan henger det sammen?

Professor Pinar Heggernes skriver at billettproblemet enkelt kan løses med en effektiv algoritme. Foto: UiB

Det er nemlig slik at nettbutikken og appen ikke klarer å foreslå setebytte. Hvis et sete er ledig bare frem til en stasjon og et annet sete blir ledig på samme stasjon, så oppdager ikke systemet dette, og man får helt enkelt beskjed om at det ikke er ledige seter på strekningen.

Når man får beskjed om at strekningen Bergen – Ustaoset er utsolgt, kan man for eksempel kjøpe en billett fra Bergen til Myrdal og en ny billett fra Myrdal til Ustaoset. Da får man gjerne plass på begge strekningene, men må bytte sete.

Dersom man ikke får treff med Myrdal, er det bare å prøve med Voss, Finse, og så videre. Det ordner seg alltid med to billetter med hvert sitt sete.

Det burde være helt unødvendig å måtte kjøpe to billetter bare på grunn av setebytte. Nettbutikken og Vy-appen bør oppgraderes slik at systemet kan gjøre dette søket automatisk. Man kan da eventuelt få beskjed om at setebytte er nødvendig på angitt stasjon. Kunder får plass på avgangen de ønsker, og Vy får frakte flere passasjerer. Vinn-vinn for alle.

Dette er et meget enkelt informatikkproblem som kan løses med en effektiv algoritme. Enhver programmerer med en bachelorgrad i informatikk kan implementere dette raskt og effektivt for Vy.

Svar fra Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy:

Bestillingssystemer for togreiser har en betydelig større kompleksitet enn bestilling av flyreiser. En togstrekning har et titalls stopp og dermed en stor mengde kombinasjonsmuligheter, mens fly reiser mellom to punkt.

Når det er sagt, er vi kjent med problemstillingen. EnTur AS, som eier baksystemene til billettsystemet, har startet arbeidet med å utvikle nye løsninger. Vy har gitt innspill på at vi ønsker at problemstillingen blir løst i den nye versjonen.