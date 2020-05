Ikkje alle har råd til is i magen

Kanskje er den kortsiktige tankegangen med på å skape langsiktige utfordringar.

Publisert Publisert Nå nettopp

Brynhild G. Winther er kritisk til støtteordninga, som ho meiner treffer for snevert. Foto: Privat

Debattinnlegg

Brynhild G. Winther Kunstnar og kunstkritikar i Billedkunst

Koronastøtta til kunstfeltet treffer feil mål. I staden for å halde liv i det eksisterande kunstfeltet, ved å dekke utgifter for kunstproduksjon og atelierleige, blir midla retta mot kortsiktige, digitale prosjekt.

All kunst kan ikkje erstattast med digitale alternativ. Bildende Kunstneres Forening Hordaland har rundt 260 medlemar. I tillegg finst det ein del nyutdanna kunstnarar som har blitt i byen, og andre som ikkje er medlemar i den lokale kunstnarorganisasjonen. Eg veit ikkje eksakt kor mange me er, men me er mange og ulike.

Tiltaka som skal støtte den visuelle kulturen gjennom krisa, må femne breitt nok til å inkludere mangfaldet. Kunstnarane sjølve melder om at tiltaka ikkje er nok til å dekke faktiske utgifter, slik at dei kan halde fram med sitt kunstneriske virke.

Mange tenkjer kanskje at biletkunst er synonymt med måleri. Eg likar å samanlikne kunstfeltet med bøker. I bøker finn ein alt frå krim til filosofi, kokebøker, kvantefysikk og Donald Duck. Det same spekteret finn ein innanfor kunstfeltet.

Svært lite av det breie kunstspekteret i fylket kan opplevast digitalt. Kunsten er avhengig av dialog med publikum. Ein fysisk hjåverande dialog, mellom kunstverket og menneske i rommet. Dialogar kor ikkje alt kan omsetjast til ord.

Me som er avhengige av denne kontakten, slit. Først blir det gjort omfattande kutt i arbeidsstipenda som ein konsekvens av koronakrisa. I tillegg har kunstsalet gått ned.

Les også Bankene ringes ned av bekymrede kunder. Her er deres råd.

Politikarane har sagt at me må ha is i magen. Men ikkje alle har råd til is. Eg veit om fleire som slit med å betale husleige. Då er det vanskeleg å vente på at NAV i løpet av mai skal ha klar ei ordning for enkeltpersonføretak. Ordninga skal vere at ein kan få 80 prosent av gjennomsnittleg inntekt siste tre år.

Men ikkje alle har hatt høve til å ta ut så mykje løn dei siste tre åra. Dei aller fleste kunstnarar har ein samansett økonomi, som òg inkluderer deltidsjobbar ved sida av kunsten. Somme er permitterte, men eg kjenner òg kunstnarar som har fått avslag på dagpengar får deltidsjobben.

Fleire av oss søkjer ekstrajobbar for tida, samtidig som me jobbar med kunsten vår fram mot utstillingar. I tillegg til å drive heimeskule med barna våre.

Medan me ventar på å få råd til å ha is i magen, har ulike aktørar funne middel til kunstfeltet. Problemet er at dei fleste av desse er retta mot kortsiktige og/eller digitale prosjekt. Dette er greitt for dei som til vanleg jobbar digitalt, og som ikkje sit med eit stort pågåande prosjekt. Men ikkje for oss andre.

Les også Bygderapperen som ble kult-DJ

I nokre av utlysingane snakkar dei òg om folk som aldri har søkt støtte før. Som om me ikkje er mange nok som slåst om smulane for å kome i mål med neste utstilling. Men denne støtta går visst uansett ikkje til å gjennomføre utstillingar ein jobbar fram mot. For å få pengar, må ein legge vekk det ein eigentleg jobbar med, og finne på eit nytt prosjekt ein kan realisere i eit kort perspektiv.

Og, dei fleste av oss jobbar ikkje digitalt. På same måte som at dei fleste forfattarar ikkje skriv kokebøker. Koronamidla skulle ha gått til å halde liv i mangfaldet av pågåande prosjekt, heller enn å hive pengar etter dei som ikkje jobbar med noko nett no.

Det mest fornuftige, som sagt, ville kanskje ha vore om pengane var meint å brukast til atelierleige, eller materiale til neste utstilling.

Slik kunne krisepakken faktisk ha bidrege til å halde liv i kunstfeltet. Men det har nok dessverre ikkje den same underhaldningsverdien for alle som sit heime i karantene for tida.

Kanskje er den kortsiktige tankegangen med på å skape langsiktige utfordringar innanfor biletkunstfeltet.

Ein annan dag har me kanskje råd til å ha is i magen. Enn så lenge bit me tennene saman, og jobbar oss fram mot betre tider.