Det får være grenser for hva politikere skal bruke penger på.

Det vil bli interessant å få mer statistikk over hvem som har fått sponset elsykler i Bergen, skriver Anette Strand (H). Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Anette Strand (H) 1. varamedlem til bystyret i Bergen

Torsdag 6. mai åpnet Bergen kommune for å søke om tilskudd på inntil 5000 kroner for kjøp av elsykkel, eller inntil 10.000 kroner til støtte til el-lastesykkel.

Byrådet har bevilget to millioner kroner til ordningen. Det eneste kommunen krever, er at man fremviser kvittering for faktisk kjøp av sykkel.

I løpet av en time var to millioner brukt opp.

Bergen kommune har vilkårlig delt ut to millioner kroner i «hjulegave», skriver Anette Strand (H). Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Det vil si at mellom 200 og 400 heldige bergensere nå kan se frem til å få sponset ny elsykkel av fellesskapets midler. Fra Oslos tilsvarende ordning fikk vi gjennom mediene vite at mangemillionærer, direktører og redaktører var blant dem som figurerte på søkerlistene.

Det vil bli interessant å få mer statistikk over hvem som har fått sponset elsykler i Bergen. Min antakelse er at svært mange med godt over snittlønn er blant mottakerne.

Det er liten tvil om at pengestøtten fra kommunen er populær, men er det virkelig riktig bruk av to millioner kroner? Skal et Ap-styrt byråd gi en slik sjenerøs støtte til dem som sannsynligvis har mest?

Salget av elsykler i Norge slår stadig nye rekorder, og rundt 70.000 elsykler selges nå hvert år. Dette viser at markedet har vokst – til tross for verken statlig støtte eller sponsing fra Bergen kommune.

Syklene blir bedre og penere, og gir rett og slett valuta for pengene. Det er heller ingen tvil om at elsykler øker sykkelbruken, og er bra for både miljøet og byen.

Sponsorstøtten fra Bergen kommune virker nok også salgsutløsende, men det må være grenser for hva politikere faktisk skal bruke penger på.

Sykkelbyen Bergen er dessverre et sørgelig kapittel, men det må være lov til å spørre seg om to millioner kroner heller burde prioriteres andre steder. Et mer varig og effektivt tiltak for å sørge for økt sykkelbruk i Bergen, er å bygge sykkelveier og andre tiltak som gjør det tryggere å sykle i Bergen.

Etter min mening vil en slik prioritering være mer fornuftig, enn å vilkårlig dele ut to millioner i «hjulegave».