Vi trenger tog mellom Bergen og Stavanger

Viktige konsekvenser av Hordfast blir dårlig belyst.

Med togforbindelse langs kysten vil ferjene bestå, og man får valget om rask togtur eller treg biltur, mener Rasmus Haugen Sandvik. Foto: Alice Bratshaug

Debattinnlegg

Rasmus Haugen Sandvik Bergen

Debatten om Hordfast har handlet om et valg mellom rassikring eller samfunnsutvikling og Oslo-skepsis. Viktige konsekvenser av Hordfast blir dårlig belyst.

Hordfast fører til et kjedet arbeidsmarkedet, altså at det blir lettere å bo langs traseen og jobbe i endene. Det fører ikke til et felles arbeidsmarked, altså at det blir lettere å bo i en ende og jobbe i den andre.

Det er en kritisk forskjell. Et felles arbeidsmarked mellom fortettingssonene er prima, et kjedet arbeidsmarked er ødeleggende.

Rasmus Haugen Sandvik er tidligere bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bergen. Foto: Bo Mathisen

Klimaendringene, befolkningsveksten og tapet av naturmangfold gjør at vi må bo tettere. Det reduserer transportbehovet og sparer vedlikeholdsutgifter, matjord og uberørt natur.

Hvis det blir enda lettere å bo i korridoren mellom Stavanger og Bergen og jobbe i byene, undergraver det den overordnede planleggingen av et mer bærekraftig samfunn.

Det er vedtatt både sentralt og lokalt at bilbruk skal ned i både Bergen og Stavanger. Mål vi ikke er i nærheten av å innfri. Hva skjer om vi bygger en turbovei fra Bergen til Stavanger?

Ut fra utredningene å dømme, vil man enten få dramatisk trafikkøkning, mer enn en dobling av trafikken over natten – eller så fører prosjektet til økonomisk ruin.

Utvikling i distriktet må skje ved at det skapes jobber i distriktet og/eller bygges ut transport som ikke genererer trafikk – ikke ved at folk bor i distriktet og kjører til jobb i byene.

Bedre transport mellom Bergen og Stavanger er viktig, men det må skje på en måte som samtidig ikke skaper økt biltrafikk i endene.

Løsningen finnes, men blir ikke tatt på alvor. Vi trenger en togstrekning mellom Bergen og Stavanger.

Ved å legge et par stasjoner på veien, dekkes regionen, og nødvendig tempo opprettholdes. Man vil da kunne reise fra Bergen til Stavanger på om lag 45 minutter – det vil skape et felles arbeidsmarked.

Ved å bygge bane uten vei, vil man også flytte gods fra bil til båt og bane, et annet viktig politisk mål som det må investeres mye i for å lykkes med.

Om vi først skal bruke hele infrastrukturbudsjettet på ett stort prosjekt i mange år, bør vi investere i en skikkelig løsning.