Vi trenger en økonomiutdanning for det 21. århundre

Av og til virker det vi lærer på NHH frakoblet hendelser ute i verden.

Lene Mortensen savner mer undervisning ved NHH om hvordan bedrifter skal forholde seg til klimakrisen. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Lene Mortensen Student ved Norges Handelshøyskole

De siste 20 årene har vist hvor innviklet verdensøkonomien er. Koronapandemien, finanskriser og protester mot økt ulikhet over hele verden, ligger ferskt i minne.

For at uteksaminerte studenter ved NHH skal kunne «ta verden videre», må vi lære om problemene verden står overfor. Dette innebærer å anvende kunnskapen vår i en større kontekst.

Hvor kult hadde det ikke vært om NHH tok anledningen til å endre fagplanen for å ta opp problemstillinger som treffer det studenter engasjerer seg for?

Lene Mortensen, NHH-student. Foto: Privat

På NHHs nettsider stilles det spørsmål som: «Kan bærekraft være lønnsomt?», «Kan havplast bli en ressurs?» og «Hva skal vi leve av etter oljen?».

Skal vi finne svar på disse spørsmålene trenger, vi mer av temaer som bærekraftige bedriftsmodeller, sirkulærøkonomi og innovasjon i fagplanen.

En utfordring som sjelden blir tatt opp i studieløpet, er dynamikken mellom bedrifter og klimaendringer. Også hvordan bedrifter er knyttet til menneskerettigheter og hvordan det tas stilling til brudd på dem, eller ikke, er et problem som får lite fokus.

Det er rart, for dette handler om mer enn risikoen for at en bedrift får et negativt omdømme. Det handler om at mennesker har rettigheter som er universelle.

Når vi tar en utdanning som fører til at mange av oss ender opp i lederstillinger, er det viktig å ha kjennskap til de kompliserte dilemmaene innen forretningsliv og menneskerettighetsbrudd.

Tidligere i år ble det vist i en rapport fra ASPI at 83 bedrifter, deriblant Adidas, BMW, Nike og Samsung potensielt er innblandet i tvangsarbeid i Xinjiang i Kina.

Samtidig har vi bedrifter som Lush, som er en av få bedrifter som unngår bruk av naturlig mica i sminke, et produkt som er assosiert med barnearbeid i India.

Hva kan studenter lære om menneskerettighetsbrudd i produksjonskjeden?

Hvor mister man oversikten, og hva kan gjøres for å øke gjennomsiktigheten hos bedrifters underleverandører?

Siviløkonomer fra NHH burde være rustet til å diskutere og komme med løsninger på dette.

Disse temaene er selvsagt svært omfattende og sammensatte. Derfor trengs det et bredere fokus på hvordan man kan løse problemstillinger tverrfaglig. Eksempel på dette er NTNUs emne «Eksperter i Team» og dannelsesemnene ved UiB.

Ved å lage emner på tvers av utdanningsinstitusjonene i Bergen, kunne det ha knyttet NHH-studenter mer til UiB og de andre høyskolene i omegn. Samtidig kunne det skapt en arena der studenter kan få inspirasjon til eget arbeid eller ideer til mulige startups.

Et eksempel på hvordan man kan trekke temaene mer lokalt, er å samarbeide med kommunen og bergensbedrifter i arbeidet med hvordan Bergen skal bli en menneskerettighetsby.

For å lykkes som fremtidens siviløkonomer, trenger vi muligheten til å knytte kunnskapen vår opp til ting som skjer i verden – og det må starte på bachelornivå.

Det holder ikke å «vente til du begynner på master, da kommer de morsomme fagene».

Ikke bare gi oss innføring i grunnleggende teori på bachelor, men gi oss muligheten til aktivt å bruke denne kunnskapen.

Dette vil heve kvaliteten på utdanningen til et nivå som passer det 21. århundre.

Innlegget har tidligere stått på trykk i studentavisen K7 Bulletin i en lengre versjon.