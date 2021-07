Det verste for norsk eksport er ei raud regjering

Sp, SV og Raudt vil ha slutt på det viktigaste samarbeidet for norsk eksport.

Ap vil stå åleine mot politikarar som vil auke skattane for norske verksemder og gjere det vanskelegare for dei å handle med resten av Europa, skriv Ane Breivik og Sveinung Rotevatn. Foto: Tove Lise Mossestad (arkiv)

Eigil Knutsen i Ap er i BT 7.juli uroa for norsk eksport. Når Noreg tapar i den globale konkurransen, forsvinn norske arbeidsplassar til utlandet. Derfor vil vi i Venstre legge betre til rette for at jobbskaparar i Noreg – små og store verksemder – kan vekse, eksportere meir og tilsette fleire. Noreg må handle meir med andre land. Det er nok Knutsen heilt samd med oss i.

Problemet er at det største trugsmålet mot norsk eksport og arbeidsplassar er ei ny, raud regjering.

Arbeidarpartiet sin næringspolitikk er heilt ok. Vi skulle ønskje dei var meir opptatt av dei små verksemdene og av miljøet, men ei Ap-regjering er ikkje noko krise for norsk økonomi. Verre er det med dei andre partia Ap har med på laget.

EØS-samarbeidet er den viktigaste føresetnaden for norsk eksport. Det vil Senterpartiet, SV og Raudt ha slutt på. Alle ligg godt an på meiningsmålingane. Ei ny, raud regjering vil måtte lene seg tungt på eitt, to eller kanskje alle tre av desse partia.

Eigil Knutsens Ap vil stå åleine mot politikarar som ikkje berre vil auke skattane for norske verksemder, men også gjere det vanskelegare for dei å selje varer og tenester til resten av Europa. Om vi var Knutsen, var det det vi ville ha uroa oss mest for.

Noreg er eit lite land med ein stor økonomi, ikkje berre innan råvarer og industri, men også tenester. Venstre vil ha ein ny, internasjonal handelsavtale om tenester.

Vi må oppdatere handelsavtalene vi har med andre land, slik Venstre sin næringsminister nettopp gjorde då ho signerte ein ny avtale med Storbritannia. Vi må sikre internasjonale klimaavtalar slik at vi kan konkurrere med grøn teknologi, rein energi og eit berekraftig næringsliv.

Sist, men ikkje minst må Noreg knytte seg stadig tettare til det som er vår viktigaste marknad – EU. Det vil ingen av dei mange samarbeidspartnarane til Arbeidarpartiet. Derfor er det største trugsmålet mot norsk eksport ei ny, raud regjering.