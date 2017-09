VM-løypen snyter publikum og temporytterne for et sportslig toppmøte.

VM-arrangøren vil lage et spektakulært tempo-løp som det vil gå gjetord om i årevis. Valget deres rapper tempoen fra spesialistene, for å gi den til andre typer syklister. Tempospesialistene ofres for at Chris Froome, Alberto Contador og noen få andre sammenlagtryttere skal få en fordel.

Rytterne blir avspist med et forkortet løp. En mellomting mellom gateløp og fjellklatring. Løypen byr ikke på den type utfordringer som man forventer av et løp der verdens beste i disiplinen skal slåss om årets gjeveste pris, regnbuetrøyen.

Privat

Sykling har et like stort øvelses-spenn som ski og friidrett. Utøverne velger disiplin og satser i forhold til medfødte og utviklede ferdigheter. Tempospesialistene er blitt gode fordi de har nedlagt tusenvis av treningstimer i nettopp denne øvelsen.

Og det er den ultimate smerteøvelse. Hele tiden jager de fart nær makspuls. De tøyer melkesyregrenser hinsides det de selv tror er mulig.

Det er respektløst, på grensen til illojalt, at VM-arrangøren i Bergen med et pennestrøk stryker distansens særpreg. I utgangspunktet utfordret man øvelsen ved å legge den i teknisk krevende bygater, som bryter den kraftkrevende rytmen som bare spesialistene besitter.

Så ødelegger man øvelsens særpreg ved å legge inn en svingete og bratt klatring opp til Fløyen. Arrangørene legger dessuten opp til duatlon, sykkelbytte, som et helt nytt element.

Noen har fått denne vanvittige ideen, og markedsført den med håp om spektakulære bilder av Bergen og omegn. Skal virkelig TV-bilder gå på bekostning av det sportslige? Et VM skal møte mange interesser, men det sportslige skal alltid veie tyngst. Det er usportslig å ta en øvelse fra dem som har slitt for den, for å gi den til andre.

Selvfølgelig blir det en tøff og interessant konkurranse. Men publikum i sentrum må nøye seg med målgang på storskjerm fra Fløyen. Vi får håpe at viraken rundt er verdt de 3500 kronene som de beste plassene koster, uten mulighet for å se rytterne selv ved målgang.

I en slik sammenheng blir neppe arrangørens varslede en-gang-i-livet-opplevelsen det beste minnet for dem som har jobbet i 15 år for å mestre øvelsen, og som bare får en håndfull VM-starter i løpet av karrieren.

Det er usportslig å rappe øvelsen fra de beste for å gi den til de nest beste.